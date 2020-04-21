Türkiye'yi Turizm Alanında Tanıtacak "liveturkey.com" Açıldı

Türkiye'nin dünya çapında çevrimiçi turizm tanıtımı için "liveturkey.com" hayata geçirildi. Web sitesi, ülkemizi yabancı turistlere tanıtmanın yanı sıra daha önce ziyaret eden insanların özlemlerini giderecek.

Ülkemiz, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), ülkemizin küresel pazarda turizm tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "liveturkey.com" internet sitesini kullanıma açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle gezginlerin önemli kısmının evlerinde olduğunu ve internet sitesi aracılığıyla Türkiye'ye dair kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye kadar pek çok deneyimin canlı yayınlarla ziyaretçilere sunulacağını belirtti.

liveturkey.com, yabancı turistlerin Türkiye'ye olan merakını giderecek

​Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımını üstlenen internet sitesi, özellikle yabancı turistlerin Türkiye'ye ilişkin merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getirecek. Site ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği çevrimiçi sanat etkinliklerini de dünyaya ulaştıracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videolarını yayınlayacak site, önemli müzelerimizin sanal turlarına yönlendirecek, Türkiye'de yapılabilen macera ve doğa sporları için bir tanıtım platformu olarak ülkemize seyahatle ilgili ilham verecek. Ayrıca, 'liveturkey.com' adresinde küresel turizm tüketicilerine evlerinde geçirdikleri süre boyunca Türkiye'yi deneyimleme fırsatları sunulacak." ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin dünya çapında tanıtımını amaçlayan internet sitesine buradan erişebilirsiniz.