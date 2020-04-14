Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’un en fazla vurduğu ülkelerden biri olan İtalya, normale dönmenin hesaplarını yapıyor. İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yaz denize gideceğiz. Bunu mümkün kılmak için çalışıyoruz" denildi.

İlk kez ortaya çıktığı Aralık 2019 tarihinden bu yana Çin anakarası dışında 210 ülkeye daha yayılan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, toplumsal hayatı tam anlamıyla felce uğrattı. Dünyadaki vakaların yüzde 90'ı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) görülürken, özellikle ABD, İtalya, İspanya ve Fransa’daki ölü sayıları her geçen dramatik bir şekilde artmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 20 binden fazla vatandaşını COVID-19’a kurban veren İtalya, 10 Mart'tan bu yana tecrit altında ve bu sürenin 3 Mayıs'a kadar uzaltılması bekleniyor. Okulların bu eğitim-öğretim yılında tekrardan açılıp açılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

İtalya hükümeti, aşı bulunmadan normal hayata dönmenin imkansız olduğu görüşünde

Roma hükümeti, COVID-19’a karşı etkili bir aşı geliştirilmediği müddetçe normal hayata dönmenin imkansız olduğunu söylese de, Çizme’de bu aralar yaz tatilinin nasıl geçeceği tartışılıyor. İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Lorenza Bonaccorsi dün yaptığı açıklamada, "Bu yaz denize gideceğiz. Bunu mümkün kılmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir bilim heyeti ile birlikte, plajlarda güvenli mesafeyi sağlamaya yönelik bir dizi idari düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Bonaccorsi, yeni bir gündem maddesi açmış oldu. Şimdi İtalya’da şu soru soruluyor: "Denize maskeyle mi gideceğiz?" Roma Gemelli Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü Roberto Cauda’ya göre plaj gibi açık mekanlarda, gerekli mesafenin sağlanması halinde maskeye gerek yok.

İtalya Turizm Bakanlığı: Bu yaz denize gideceğiz. Bunu mümkün kılmak için çalışıyoruz

Plajlardaki güvenliğin sağlanabilmesi için, şezlong sayısının azaltılması, müşterilerin rezervasyonla plajlara kabul edilmesi ve risk grubundaki kişiler için özel saat aralıkları gibi belli başlı önlemlerin alınması gerekiyor.

Bologna Sant'Orsola Polikliniği'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Mario Schiavina ise “Dikkatlice ilerlemeliyiz. Kendimizi kandırmayalım” diyor ve ekliyor: "Şu anda bu yaz için deniz tatili planı yapmayı düşünmek, unutmamız gereken bir ihtimal. Bu virüs istisnai bir bulaşıcılığa sahip”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz hafta Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, "Herkese tatil planlarını yapmadan önce beklemelerini tavsiye ediyorum. Şu anda hiç kimse Temmuz ve Ağustos için güvenilir tahminlerde bulunamaz" ifadelerini kullanmıştı.