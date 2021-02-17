Yolcu360 Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi Oldu

Araç kiralama şirketi Yolcu360, Türkiye'nin son dört yılda en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olmayı başardı. Büyüme oranı yüzde 10 bin 632 olarak açıklanan şirket, yıllık 20 milyon civarında müşteriye araç kiralıyor. Deloitte Technology Fast 50 Türkiye listesinin bir numarası, şimdi dünyanın en hızlı büyüyen 500 şirketi arasında olmak için yarışacak.

2015 yılından beri aktif olarak hizmet vermekte olan Yolcu360, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi unvanını aldı. "Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2020" programı kapsamında açıklanan istatistiklere göre Yolcu360, geride bıraktığımız 4 yıllık süreçte yüzde 10 bin 632 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı, Türkiye'deki diğer şirketler arasındaki en yüksek seviyeydi ve oldukça da astronomik düzeyde. Yolcu360'ı takip eden şirketler ise yüzde 3404'lük büyüme oranı ile Zero Density, yüzde 3277'lik büyüme oranı ile de BluTV takip etti. Bu yıl ilk kez üç yıllık şirketleri de değerlendiren Deloitte, bu alanda birinciliği de İstegelsin'e verdi. İstegelsin, üç yıllık geçmişinde yüzde 4921 oranında büyüdü.

Edinilen bilgilere göre Yolcu360, yıllık 20 milyon civarında müşteriye hizmet veriyor. Araç kiralama sektöründe müşteri memnuniyetini üst düzey tutmaya çalışan şirket, bugüne kadar yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya başlamış gibi görünüyor. Şirket CEO'su Umut Yıldırım tarafından yapılan açıklamalarda, emeklerin bir ağaca dönüşüp, meyve vermeye başladığı ifade edildi. CEO'ya göre bu başarının arkasındaki en büyük etken, Yolcu360 adına çalışan ekip.

"Global bir şirket olmak istiyoruz"

Umut Yıldırım, Yolcu360 projesini hayata geçirirken, bunun bir hayal olduğunu, yıllar içerisinde de bu hale geldiğini söylüyor. Türkiye geneline yayılmış 2000'den fazla lokasyonda araç teslimatı yapıldığını ifade eden Yıldırım, bundan sonraki süreçte önce Türkiye'deki diğer şirketlere örnek olmak, sonrasında da küresel bir şirket haline gelmek istediklerini belirtiyor.

Yolcu360'a Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi unvanını veren Deloitte, 2006 yılından beri "Deloitte Technology Fast 50 Türkiye" listesi yayımlıyor. Şirketlerin dört yıllık net satış rakamlarının performanslarını değerlendiren ekip, böylelikle de bir liste çıkarmış oluyor. Bu listeye girmeyi başaran şirketlerin tümü de daha prestijli bir liste olan "Deloitte Technology 500" listesine dahil ediliyor. Yolcu360, 4 yıl sonraki performansında dünyanın en hızlı büyüyen 500 şirketi arasında boy göstermiş olacak. Elbette bunun için, sürecin iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve başarıların artırılması gerekiyor.

Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2020 ödül törenini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz