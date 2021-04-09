İlk Kadın Taarruz Helikopter Pilotu Özge Karabulut

Polis Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde terör ve suçla mücadele envanterine eklenen Atak helikopterinin komutasını Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'a devretti. 9 haftalık sıkı bir eğitimden sonra kokpite geçen Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

Türk Polis Teşkilatı Havacılık Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde terör ve suçla mücadele envanterine Atak helikopterini dahil etmişti. Taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak’ın kokpitine ise henüz 28 yaşında olmasına rağmen eğitimlerde yüksek performans göstermeyi başaran Özge Karabulut oturdu.

Atak helikopteri için 9 hafta boyunca sıkı bir eğitimden geçen Özge Karabulut, bu eğitimi başarıyla tamamladı ve Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti. Yaşattığı gururla hem Türkiye’nin hem de kadınların göğsünü kabartan Özge Karabulut kimdir, sizler için anlattık.

Özge Karabulut kimdir?

1991 doğumlu Özge Karabulut, 2016 yılında Polis Teşkilatı’na adım atarak komiser yardımcısı unvanıyla göreve başladı. 2 yıl önce Havacılık Dairesi’nin pilotaj sınavında gösterdiği büyük başarıdan sonra pilotluk eğitimi almaya başlayan Karabulut, ilk önce Bell 249 ve ardından Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Geçtiğimiz Mart ayında terör ve suçla mücadele envanterine Atak helikopterinin dahil edilmesiyle birlikte, kokpitin başına Özge Karabulut’un geçmesine karar verildi. Dünyada başka hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taaruz ve taktik keşif helikopterini komuta edecek Özge Karabulut, Türkiye’nin ilk taarruz helikopter pilotu oldu.

"Tüm gökyüzü polisleri olarak 7 gün 24 saat görev başındayız"

Pilot komiser yardımcısı Karabulut, göreve geçmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu; "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görev ifa etmekten gurur duymaktayım. Gurur verici bir şey, heyecanlı. Türk Polis Teşkilatının ana amacı kamu güvenliğini sağlamak ve bu vatan topraklarını korumak için hepimiz ve tüm gökyüzü polisleri olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda daima 'Atak' ve hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz.”