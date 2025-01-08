Türkiye’den yola çıkınca gidebileceğiniz en uzak ülkenin neresi olduğunu hiç merak etmiş miydiniz ya da hiç dünya haritasında aradınız mı?

Uçsuz bucaksız okyanuslar, saatler süren uçuşlar ve tamamen farklı bir kültürümüzün olduğu bu ülke acaba hangisi?

Hem de bu ülke ile tarihimiz çok çok eskilere de dayanıyor. İkili ilişkilerden seyahat bilgilerine kadar pek çok detaya açıklık getirelim.

Türkiye’ye en uzak ülke hangisi?

Türkiye’den tamı tamına 16.587 km uzaklıkta bulunan ülke, Yeni Zelanda. Bu, öyle bir mesafe ki dünyanın çevresinin yaklaşık %40’ına eşit.

Mesafeyi katetmek için eğer bir düz çizgide uçabilseydik en az 21 saat havada olmamız gerekiyor ama maalesef Türkiye-Yeni Zelanda arasında direkt uçuş yok. Çoğunlukla 2 aktarmalı uçuşlar ve bekleme süreleriyle Yeni Zelanda’ya gitmek 30 saati bile aşabiliyor.

İşin en ilginç yanı ise coğrafi olarak dünyanın öbür ucunda bulunan Yeni Zelanda, Türkiye’nin tam karşı noktasına (antipodu) en yakın ülkelerden biri.

Mesafeler her ne kadar fazla olsa da Türkiye ve Yeni Zelanda'nın tarihi bağları oldukça derin.

Tarihimiz Çanakkale Savaşı’na kadar dayanıyor. 1915’te Gelibolu’da savaşan Anzak askerleri arasında binlerce Yeni Zelandalı vardı ancak yıllar içinde savaş düşmanlık yerine dostluğa dönüştü.

Her yıl 24-25 Nisan’da yapılan Anzak Günü anmalarına ev sahipliği yapıyoruz ve binlerce Yeni Zelandalı bunun için Çanakkale’ye geliyor.

Bunların yanı sıra 1992’de Türkiye, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da büyükelçilik açarken 1993’te ise Yeni Zelanda Ankara’da büyükelçilik açtı.

Ekonomik anlamda da iş birliği içerisindeyiz.

Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ticaret hacmi çok büyük olmasa da gelişmekte olan bir ilişki var. İhraç ürünler arasında meyve, çerez, makine, tren ve tramvay gibi harici araçlar bulunurken ithal ürünler arasında ise mandıra ürünleri, yün, hayvan derisi, sağlık ve teknik aparatlar yer alıyor.

Bunun yanı sıra iki ülke arasında dış ekonomik ilişkiler kurulu oluşturuldu. 2020 itibarıyla Türkiye’den Yeni Zelanda’ya yapılan yatırımların toplamı 2 milyon dolar ve bunların çoğunu toptan ve perakende gıdayla ev tekstili sektörleri oluşturuyor.

Çoğu inşaat, makine, motorlu araçlar olmak üzere de yaklaşık 20 adet Yeni Zelanda sermayeli şirket, Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Eğer siz de dost ülkelerden birini ziyaret etmek istiyorsanız Yeni Zelanda’yı rotanıza dahil edebilirsiniz ancak bunun için uzun bir yolculuğu da göze almanız gerekecek.

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