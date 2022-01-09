Türkmenistan, Cehennem Kapısını Kapatmayı Planlıyor

Türkmenistan'da bulunan Cehennem Kapısı ismindeki doğal gaz çukuru, 50 yıldan uzun süredir yanıyor ve turistleri kendine çekiyor. Şimdi de ülke başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, çukurun çevreye ve insanlara zarar verdiğini, bu yüzden söndürülerek kapatılacağını duyurdu.

Türkmenistan’ın Ahal isimli vilayetinde bulunan Derveze ilçesinde ‘Cehennem Kapısı’ veya Derveze Çukuru veya Derveze gaz krateri olarak bilinen bir doğal gaz kuyusu bulunuyor. Uçsuz bucaksız Karakum Çölü’nün ortasında bulunan Cehennem Kapısı 50 yıldan fazla süredir yanıyor ve birçok meraklı turisti kendine çekiyor.

Şimdi de Türkmenistan hükümetinden Cehennem Kapısı’na yönelik bir hamle geldi. Ekonomik ve çevresel kaygıları neden olarak gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, devlet televizyonuna 1971 yılından bu yana çukurda yanan alevlerin söndürülmesini istediğini ve yetkililerin bu konuya çözüm bulması için görevlendirildiğini duyurdu.

Söndürme talimatı verildi

Öncelikle bu çukurun ortaya çıkışından bahsedelim. 1971 yılında hidrokarbon yatakları bulmak isteyen Sovyetler Birliği, bölgede gerçekleştirdiği bir sondaj operasyonunda yaşanan bir terslik sonucunda çukurun oluşmasına neden oldu.

Ardından bu yetkililer, 20 metre derinliğindeki 70 metre genişliğindeki Cehennem Kapısı’nı tehlikeli gazların yayılmasını önlemek amacıyla aleve verdi. Birkaç gün içinde ateşin söneceğini inanan yetkililer, bir hata daha yapmış oldu ve yarım asırdan fazladır 400 derecelik bir ateşle yanan Cehennem Kapısı’nın oluşmasına neden oldular.

Türkmenistan Başkanı Berdimuhamedov da uzun süredir yanan bu çukurun hem çevreye hem de bölgedeki insanlara zarar verdiğini belirterek yetkililere ateşin söndürülmesi için talimat verdiğini ifade etti. Ayrıca önemli bir gelir kaynağı olabilecek olan bu çukurun heba edildiği de Berdimuhamedov tarafından yapılan açıklamalarda vurgulandı. Karakum’un Parıldaması ismi de verilen Cehennem Kapısı’nı daha önce de söndürme girişimleri olmuş; ancak başarısız sonuçlar elde edilmişti.