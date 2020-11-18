Türksat Kablonet’te DNS Kaynaklı Erişim Sorunu Yaşanıyor

Türksat’ın internet hizmeti Kablonet’te DNS kaynaklı olduğu düşünülen bir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar, yaşanan bu sorunu çözmek için bazı işe yarar önerilerde bulundular.

Türkiye’de çok fazla aboneye sahip Türksat Kablonet’e şu anda erişim sorunu yaşıyor. Tüm Türkiye genelinde yaşandığı düşünülen bu sorundan muzdarip olan kullanıcıların Twitter ve diğer sosyal medya platformlarından yaptığı bildirimlere göre sorunların “DNS” kaynaklı olduğu belirtiliyor. DNS erişiminde sorun yaşayan kullanıcıların bazıları bu sorunu DNS değiştirerek çözerken bazı kişilerde ise erişim sıkıntısı devam ediyor.

Eğitimin yeniden tamamen uzaktan eğitime geçtiği bu dönemde oluşan bu kesinti, internet kullanıcılarının canını sıkarken Türksat Kablonet’ten konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Türk Telekom’da da sorun yaşanıyor olabilir

Türksat Kablonet’te yaşanan sorunla birlikte Downdetector’a baktığımızda Türk Telekom için de çok fazla bildirim yapıldığını görüyoruz. Şu an için Türk Telekom’un internetinde geniş çaplı bir sıkıntı görünmüyor olsa da bu bildirimlerin Kablonet altyapısı nedeniyle yapıldığı düşünülüyor.

DNS ayarlarınızı değiştirmeyi deneyebilirsiniz

Kablonet’te yaşanan bu erişim sorunuyla ilgili çözüm arayan binlerce kullanıcı, Twitter’dan DNS ayarlarını değiştirmeyi öneriyor. DNS ayarlarınızı “1.1.1.1 - 1.0.0.1” yapınca düzeldiğini söyleyen kullanıcılar, diğer kullanıcılara da bu çözümü öneriyor.

Eğer sizler de internete “DNS bulunamadı” hatası nedeniyle erişemiyorsanız ve “DNS ayarları nasıl değiştirilir?” merak ediyorsanız, ilgili haberlerimize ulaşabilir ve bu sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

Peki sizler Türksat Kablonet’in bu erişim sorununu yaşadınız mı? Ayrıca Türk Telekom’da bu tarz sorunlar yaşıyor musunuz? Düşüncelerinizi ve önerilerinizi bizlere yorumlar kısmında iletebilirsiniz.