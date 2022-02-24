Twitch, yayıncıların ekstra para kazanmasını sağlayacak yeni hizmeti "Reklam Teşvik Programı"nı kullanıma sundu. Yayınlara reklam ekleyen bu özellik, yayıncıların düzenli gelir elde etmesini sağlıyor.

Son dönemlerde daha çok kara para aklama olaylarıyla gündemde olan canlı yayın platformu Twitch, yayıncılar için yeni bir para kazanma özelliği duyurdu. Alınan karara göre yayıncılar, yayınlar sırasında reklam göstererek düzenli gelir elde edebilecekler. "Reklam Teşvik Programı" olarak isimlendirilen uygulama, hakkıyla yayın yapan içerik üreticiler için ekstra kazanç sağlayacak gibi görünüyor. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor?

Twitch'in uygulamaya koyduğu Reklam Teşvik Programı, oldukça kolay bir kullanım imkanı sunuyor. Yayıncılar, Reklam Yöneticisi isimli panel üzerinden yapacakları birkaç ufak ayar ile reklamların nasıl gösterileceğini ayarlıyor. Yayın başladığında da sistem otomatik olarak devreye giriyor ve belirlenen zamanlarda reklamlar gösteriliyor. Bu sayede bir yayıncıya bağış atılmasa da düzenli gelir elde edilmesi sağlanmış oluyor.

Yayıncının sağlaması gereken tek şart, kendisine sunulan teklifteki yayın saatini doldurması

Reklam Teşvik Programı, yayıncılar için avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Zira Twitch'in açıklamalarına baktığımızda, kendisine sunulan teklifi kabul eden bir yayıncının yapması gereken tek şeyin, en az söz verdiği kadar yayın yapması olduğunu görüyoruz. Süreyi dolduran yayıncılar, reklamlardan elde ettiği geliri aylık olarak hesaplarına çekebilecekler. Bağış ve abonelik gibi diğer gelirler ise bugüne kadar olduğu gibi devam edecek.

Twitch Reklam Teşvik Programı nasıl kullanılır?

Adım #1: Reklam Yöneticisi Paneli'ne gidin.

Reklam Yöneticisi Paneli'ne gidin. Adım #2: "Affiliate" menüsüne ulaşın.

"Affiliate" menüsüne ulaşın. Adım #3: Tekliflerden birini seçin.

Tekliflerden birini seçin. Adım #4: Ayarlarınızı düzenleyip kaydedin.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için Twitch'in ilgili blog yazısını okuyabilirsiniz.