Jack Kingsman isimli bir programcı, hiçbir izleyicisi bulunmayan Twitch yayınlarına ulaşmanızı sağlayan bir site geliştirdi. Yalnız kaldığı zamanlardan ilham alarak bu siteyi geliştirdiğini belirten Kingsman, sitesinin yayıncıların umutlarını canlı tutabileceğini aktardı.

Dünyanın en popüler yayın platformlarından biri olan Twitch, her gün milyonlarca insana hizmet vererek oyun, müzik, sohbet ve daha birçok alanda yayınların yapılmasına olanak tanıyor. Tabii bu kadar büyük bir platformda yayın yapan kullanıcılar da bulunuyor. Ülkemiz ve tüm dünyada ünlü Twitch yayıncılarının bulunduğu; bu insanların yayın yapmayı bir ‘meslek’ hâline getirdiği bilinen bir gerçek.

Ancak Twitch yayınlarına bir diğer taraftan da bakmak gerekiyor. Dünya çapında milyonlarca insan, tıpkı ünlü yayıncılar gibi yayın yapmaya çalışıyor ancak onlar kadar izleyiciye ulaşamıyor. Hatta bazen bu kişilerin yaptığı yayınları hiç kimse izlemiyor. İşte bu insanları düşünen bir programcı, hiçbir izleyicisi bulunmayan Twitch yayıncılarına ulaşmanızı sağlayan bir site geliştirdi.

Nobody.live

Programcı olmasının yanı sıra bir müzisyen de olan Jack Kingsman, Twitch’in tuhaf derin köşelerine ilgi duymasından dolayı insanların hiçbir izleme olmadan kendi kendine konuşarak saatlerce yaptığı yayınlara katılmanızı sağlayan Nobody.live sitesini geliştirdi. Kingsman, kimsenin haberi olmadığı bir insanın yaptığı yayının bir e-spor turnuvasından çok daha heyecan verici ve ilginç olduğunu düşündüğü için böyle bir girişimde bulunduğunu aktardı.

Kingsman sitenin kurulumu ile ilgili yaptığı açıklamalarda, geçtiğimiz kasım ayında pandemi sebebiyle psikolojik olarak iyi olmadığını, arkadaşlarından uzak kaldığını ve bu sebeple yalnızlık duygusuyla boğuştunu ifade ederek bu ruh halinin siteye ilham kaynağı olduğunu aktardı. Programcı ayrıca bu durumu tiyatroya da benzetti: “Tiyatroyu hep sevmişimdir. Boş, seyircisiz bir tiyatroda performans sergileyen birine bir izleyici kazandırmanın güzel bir fikir olduğunu düşündüm. Bu durum, onların sanatlarını doğrulamanın yanı sıra sizin de bu sanata dahil olmanızı sağlıyor”

Yayıncıların umudunu canlı tutabilmeye yardımcı olabilir

Kingsman, kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak siteyi yapmanın zor olmadığını; Twitch’in API’nın (Uygulama Programlama Arayüzü) ve dokümantasyonunun ona yardımcı olduğunu aktardı. Twitch, genelde oyun odaklı yayınlara ev sahipliği yaptığı için bu tarz yayıncılar genellikle oyun içeriklerinde görülüyor. Ancak bunlar dışında da birçok ilginç yayının platformda bulunduğu aktarılıyor.

Sitenin sahibi de bununla ilgili yaşadıklarını anlattı. Kingsman, çok zor gece geçiren bir insanın birinin kendisi ile konuşmasını umarak yayın yapması, bir Rus üniversite öğrencisinin bir elektrik mühendisliği dersinin ortasında yayın yapması gibi birçok farklı yayınla karşılaştığını belirtti ve bunun onu ve yayıncıları ‘daha az yalnız’ hissettirdiğini vurguladı.

Bitmek bilmeyen pandemi gecelerinde Nobody.live’ın ona arkadaşlık ettiğini söyleyen Kingsman, sitesinin ünlü yayınların konuşma bölümünde olanların aksine rastgele sakin muhabbetlerin gerçekleştirilebileceği, ‘bir arkadaşla şakalaşmaya’ benzetilebilecek durumlara ev sahipliği yapmasını istiyor ve insanların yayınlardaki ‘0’ yazısının bir gün ‘1’e çevirebilme umudunu canlı tutmak istediğini aktarıyor.

Siz de siteye ulaşmak ve sıfır izleyiciye sahip olan insanların yayınlarını görmek istiyorsanız buradaki linke tıklayabilirsiniz. Sitede oldukça ilginç yayınlarla karşılaşılabilse de bazı insanların tek izleyiciye ulaştığında mutlu olduğunu görmek güzel hissettirebiliyor.