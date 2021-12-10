Twitch Türkiye’nin en çok izlenen isimlerinden Çağrı Ergün, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yayın sırasında annesinin arandığını ve kendisine “oğlun yayında ve öldürülecek” dendiğini söyledi. Çağrı, konuyla ilgili yargıya başvuracağını da belirtti.

Veri sızıntıları, bir kişinin telefon rehberinin ele geçirilmesi veya en basitinden bir kişinin telefon numaranızı herhangi bir yerde paylaşması, telefonla taciz edilmenize neden olabilir ve bunun birçok örneğini de bugüne kadar ünlü isimler üzerinde de gördük. Fakat geçtiğimiz akşam yaşanan bir olay, bunun daha da ötesine geçti.

Twitch’in en tanıdık isimlerinden birisi olan Çağrı “Hype” Ergün, yayın sırasında oldukça kötü bir olay yaşadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla olayı aktaran Çağrı, yayındayken annesini bir numaranın aradığını, arayan kişinin “Oğlun yayında ve öldürülecek, evinin önündeyiz.” ifadelerini kullandığını açıkladı.

“Yargıda hesabını verecekler”

Bunun üzerine yaşanan olaydan habersiz olan Çağrı, yayındayken annesinden bir telefon aldı ve olayı öğrendi. Çağrı Ergün ve annesi, olayın ardından herhangi bir fiziksel zarar görmemiş olsa da anne, aramanın ardından doğal olarak panik olmuştu ve Çağrı’yla konuştuğu sırada titriyordu. Çağrı, olay hakkında daha fazla detay paylaşmazken bunu yapan kişileri bulmak için yargıya başvuracağını da “Bunu yapan kansızlar en kısa zamanda yargıda hesabını verecekler.” ifadeleriyle belirtti.

Çağrı Ergün’ün başına gelen olayın kaynağı bilinmiyor.

Bit olayının ortaya çıkmasıyla da Twitch yayıncılarına tehditler başlamıştı

Twitch’te bit yoluyla kara para aklandığı ortaya çıktıktan sonra Twitch Türkiye’de Burak Güngör, Twitch mafyası olarak tabir edilen kimselerin özel mesajdan kendilerine Ferit Karakaya ile kendisinin özel bilgilerini gönderdiğini açıklamıştı. Bundan öncesindeyse yayıncı Pelin “Pqueen” Baynazoğlu’nun bilgileri canlı yayında bağış atılarak izleyicilere yansıtılmıştı.