Twitter Tarihinde İlk Kez 1 Milyar Dolar Gelir Sınırını Aştı

Twitter, 2019 yılının son çeyrek mali raporlarını açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin geliri, geçtiğimiz 3 aylık süreçte 1.01 milyar dolar oldu. Bu gelir, Twitter için büyük bir önem arz ediyor çünkü Twitter, tarihinde ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti.

Son dönemlerde dev şirketler, yavaş yavaş mali raporlarını açıklamaya başladılar. Bu bağlamda sizlere; Facebook ve Google gibi dev şirketlerin popüler platformlarının 2019 yılında elde ettiği gelirlerden bahsettik. Şimdiyse yine dünyanın en çok kullanılan platformlarından bir tanesi olan Twitter, geride bıraktığımız çeyrek yıldaki gelirini açıkladı.

Twitter geliştiricileri bir süredir, platformun daha nezih bir hal alabilmesi için çeşitli çalışmalar sürdürüyorlar. Bu bağlamda özellikle yorumların kontrolünü kullanıcıların eline bırakan geliştirici ekip, böylelikle taciz ve hakaret içerikli yorumların önüne geçmeye çalışıyor. Ayrıca ortaya çıkan verilere göre Twitter, son dönemlerde daha çok kullanıcı çekmeye başladı. Bu gelişmeler, Twitter'ın gelirlerini doğrudan etkilemiş gibi görünüyor.

Twitter, tıpkı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi reklam verilebilen bir mecra. Dileyen Twitter kullanıcıları, istedikleri bir tweeti ön plana çıkarabiliyorlar. Twitter'ın sahip olduğu bu reklam gücü, platformun gelirinin ilk kez tek bir çeyrekte 1 milyar doların üzerine çıkmasını sağladı. Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre platform, geçtiğimiz çeyrekte 1.01 milyar dolar para kazandı.

Twitter yetkilileri, bundan aylar önce açıkladıkları üçüncü çeyrek mali raporunda son çeyrek için 940 milyon dolar ile 1.01 milyar dolar aralığında gelir beklediklerini söylemişlerdi. Şimdi açıklanan veriler, Twitter yetkililerinin öngörülerinin doğru olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Twitter yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu gelir seviyesi, Twitter'da yüzleri güldürmüş durumda.

Önceki dönemlerde sergilediği tavrı sürdüren Twitter, gelecek çeyrek için de bazı öngörülerde bulunuyor. Şirket yetkililerine göre Twitter, 2020'nin ilk çeyreğinde 825 milyon ile 885 milyon dolar gelir elde edecek. Ayrıca Twitter, 2020 yılında yüzde 20'lik bir genel büyüme bekliyor.

Twitter, 2020 yılında çeşitli teknolojiler için daha fazla yatırım yapmayı ve çalışan sayısını artırmayı planlıyor. Söz konusu yatırımlar istenilen şekilde gerçekleşirse Twitter, bugün olduğundan daha farklı bir deneyim sunacak ve hal böyle olunca da daha fazla kullanıcı çekecek.