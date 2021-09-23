Twitter Kullanıcıları Artık Bitcoin ile Bahşiş Verebilecek

Dünya genelinde Twitter kullanıcıları artık platform üzerinden bahşiş gönderebilecek. Bu bahşişler Bitcoin ile gönderilebilecek.

Twitter'da bahşiş özelliğinin kullanıma açılıp açılmayacağı uzun zamandır tartışılıyordu. Firmadan yapılan açıklamaya göre iOS kullanıcıları artık Cash App gibi uygulamalarla bahşiş kutusu özelliğini kullanabiliyor.

Kullanıcıların birbirlerine itibari para gönderebilme hakları olacak. Ayrıca Lightning Network üzerinden bitcoin ile de bahşiş göndermek mümkün olacak.Lightning Network'ün kullanılmasının nedeni ise daha yüksek hızda ve daha düşük ücretle işlem yapılabilmesini sağlamak.

"İnsanlar parayı seviyormuş"

Bahşiş özelliğini eğlenceli bir paylaşımla duyuran Twitter, resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Bahşişler özelliğini test ettik, insanlar parayı seviyormuş. Yakında iOS ve Android için yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahşiş özelliği ilk olarak Mayıs ayında test edilmeye başlanmıştı. Lightning Network destekli olan sistem, Strike API'nin entegre edilmesiyle kullanıma hazır hale geldi. Böylece kullanıcılar yakın zamanda birbirlerine kripto para ile bahşiş verebilecek.

Twitter'ın blokzincir ürünlerini kullanım konusundaki tek çalışması da bu değil. Sosyal medya platformunda bundan sonra NFT'ler ile kimlik doğrulama da yapılabilecek. Bu özelliğin ne zaman herkes tarafından kullanılabileceği ise henüz belli değil.

Twitter blokzincire odaklanmış durumda

Twitter'da bahşiş özelliğinin ileride Ethereum kullanıp kullanamayacağı, özelliğin masaüstü kullanıcılarına da açılıp açılmayacağı ise merak konusu olmuş durumda. Daha önce paylaşılan görsellerde ETH ile de bahşiş gönderilebildiği göze çarpıyordu.

Kullanıcılar yeni bahşiş özelliğini kullanmak için kripto cüzdanlarını Twitter'a bağlayabilecek. Böylece gelen bahşişleri biriktirebilecekleri ya da bahşiş gönderebilecekleri adresleri de belli olmuş olacak. NFT'lerin sahipliğinin de doğru şekilde gösterilebilmesinin sağlanmasından sonra bu özellik de kullanıma açılacaktır.