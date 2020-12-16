Twitter, canlı yayın platformu Scope'un fişini çekmeye karar verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Scope, son yıllarda ciddi miktarda kullanıcı kaybetti ve artık sürdürülemez hale geldi. Platform, Mart 2021 itibarıyla yolun sonuna gelecek.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından bir tanesi olan Twitter, yıllar önce Periscope isimli bir canlı yayın hizmeti başlatmıştı. İlk dönemlerinde oldukça popüler olan hizmet, yıllar içerisinde popülaritesini kaybetti. Ayrıca şirket, bir süre önce de bu canlı yayın platformunun Türkiye'deki ismini "Scope" olarak revize etmişti. Şirketin yaptığı son açıklamalara göre Scope için artık yolun sonu geldi.

Twitter tarafından paylaşılan bir blog gönderisinde yer alan bilgilere göre Scope, artık sürdürülemez bir hale geldi. Platformun büyük bakımlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden yetkililer, Scope'u yeniden canlandırmak yerine fişini çekmeye karar vermiş durumdalar. Twitter'a göre Scope, Mart 2021'e kadar kademeli olarak erişime kapatılacak.

Scope kullanıcılarını neler bekliyor?

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, son yazılım güncellemesiyle birlikte Scope hesabı oluşturamayacaklar. Yani platforma, yeni üye kaydı artık alınmıyor. Ancak mevcut kullanıcılar, Scope'u bir süre daha kullanabilecekler. Öte yandan kullanıcılar için verilerin indirilmesine imkan tanınacak. Böylece platformdaki kaydedilmiş içerikler, kaybolmamış olacak.

Mart 2021'den sonra Scope'ta yeni bir içerik oluşturulmayacak olsa da Twitter, platformu tamamen kapatmış olmayacak. Scope'un internet sitesine erişebilecek olan kullanıcılar, geçmiş yıllarda paylaşılmış olan içeriklere bu internet sitesi üzerinden erişebilecekler. Ancak bu içerikler, etkileşime kapalı olacak. Başka bir deyişle Scope, Mart 2021'den sonra sadece bir arşiv görevi görecek.

Twitter'ın yaptığı açıklamalara göre canlı yayın platformu, özellikle de son birkaç yıldır ciddi bir küçülmeye gitti. Kullanıcı sayısının kritik seviyelerde azalmasına ek olarak karşılanamayan maliyetler, hizmetin fişinin çekilmesine yol açtı. Ayrıca kullanıcılar, Twitter üzerinden zaten canlı yayın yapabiliyorlar. "Twitter Live" olarak isimlendirilen bu hizmet, Scope'un yokluğunu pek de aratmayacak.

Bu arada bazı yayıncılar, Scope'tan gelir de elde ediyorlardı. Platform içinde "Süper Yayıncı" olarak bilinen bu kullanıcılar, kapanma sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklar. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Süper Yayıncılar'ın tüm kazançları, Nisan 2021 itibarıyla kendilerine ödenmiş olacak.