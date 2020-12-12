Sosyal medya devi Twitter, paylaştığı açıklamada kullanıcıların birbirleriyle ekranlarını paylaştıkları Squad'ı satın aldıklarını duyurdu. Ancak anlaşmayla Squad uygulamasının tamamen kapanacağı, uygulamanın arkasındaki ekibinse Twitter'a katılacağı belirtildi.

Sosyal medya devi Twitter, paylaştığı açıklamada yeni bir uygulama olan Squad'ı satın aldığını açıkladı. Şirketin satın aldığı Squad isimli uygulama, kullanıcılarının eş zamanlı olarak mobilde veya masaüstünde ekranlarını birbirleriyle paylaşmalarını ve videolu görüşme yapmalarını sağlıyordu.

Squad'ın Twitter'ın bünyesine girmesiyle birlikte nasıl gelişmelerin yaşanacağı da açıklandı. Buna göre Squad'ın kurucu ortakları CEO Esther Crawford, CTO Ethan Suting ve ekibin geri kalanı, Twitter'ın tasarım, mühendislik ve ürün bölümlerinde yer almaya başlayacak.

Uygulama tamamen kapanacak:

Twitter, Squad'ı satın almış olsa da Squad uygulaması Twitter bünyesine girmeyecek. Aksine uygulama bugün itibariyle kullanıma tamamen kapanacak. Bunun dışında yapılan anlaşmaya yönelik herhangi bir detay iki taraftan da paylaşılmadı. Squad ekibinin Twitter'da hangi rolü üstleneceği CEO Crawford tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Esther Crawford'un paylaşımına göre Squad ekibi, "insanların platformda yapabileceği konuşma yelpazesini genişletmek için" Twitter'a katıldı. Crawford, ekibin "eğlenceli, anlamlı ve ilgi çekici sohbetlere olanak tanıyan yeni birimler oluşturmayı dört gözle beklediğini" de belirtti.

Twitter'ın bünyesine kattığı Squad ekibi, First Round, Y Combinator, betaworks, Halogen Ventures, Dream Machine ve diğer birçok yatırımcıdan toplamda 7,2 milyon dolarlık risk sermayesi toplamıştı. Uygulamanın kullanımı koronavirüsün patlak vermesiyle CEO'nun açıklamasına göre %1.100 artış yaşamıştı.

Tüm bunlar yaşanırken dün Twitter, farklı bir olayla daha gündeme geldi. Twitter uygulamasının kodlarında canlı yayın uygulaması Periscope'un kapatılacağına dair bir ipucu bulundu. Bu ipucu, Twitter'ın Periscope'un kapanmasını açıklamasının ardından kullanıcıları daha fazla bilgi için yönlendireceği sayfayı gösteriyordu.