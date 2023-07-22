Twitter, doğrudan mesajlarla (DM) ilgili bir gelişme duyurdu. Şirket, Direkt Mesajlarda spam'i azaltmak için yakında ayar değişikliğine gidileceğini açıkladı.

Daha önce Elon Musk liderliğindeki Twitter, sosyal medya platformundan potansiyel olarak değerli verilerin izinsiz olarak manipüle edilmesini önlemek için kullanıcıların her gün görüntüleyebilecekleri tweet sayısını sınırlandırmıştı.

Şimdi ise başka bir sınırlandırma geliyor. Yeni sınırlandırmayla birlikte kullanıcıların görüntüleyebileceği doğrudan mesajlara bir sınırlandırma getirilecek.

“Doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısı günlük olarak sınırlandırılacak”

Twitter’ın resmi destek hesabı üzerinden yapılan açıklamada doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısının günlük olarak sınırlandırılacağı söyleniyor:

“Direkt Mesajlarda spam'i azaltma çabalarımız kapsamında yakında bazı değişiklikler yapacağız. Doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısı günlük olarak sınırlandırılacaktır.”

Bilgilendirmenin sonunda da Twitter Blue abonesi olabileceğiniz bir bağlantıya yönlendirme yapılıyor. Musk ise yeni kısıtlamaları geçici bir önlem olarak tanımlıyor: “Veriler o kadar çok yağmalanıyordu ki normal kullanıcılar için hizmeti düşürüyordu!"

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