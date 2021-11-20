Twitter, izlenme rekorları kıran Squid Game ile ilgili sosyal medya verilerini paylaştı. Dizinin sosyal medyadaki etkilerine yönelik paylaşılan verilere göre Squid Game bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlandı.

Netflix’te yayınlandığı günden itibaren izlenme rekorları kıran ve gündemden düşmeyen Squid Game, adından bahsettirmeye devam ediyor. Dünyada çılgınca görülebilecek bir popülerliğe ulaşan diziyle ilgili, birçok etkinlik düzenleniyor. Ülkemizde düzenlenen belediye festivallerinde dizinin oyunlarını görmeniz de olası elbette.

Squid Game sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında geliyor. Twitter, dizi ve film sektörüne yönelik açıkladığı analizler arasında Squid Game dizisine de yer vererek, sosyal medyadaki etkilerini paylaştı. Gerçekleştirilen analizde Squid Game bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlandı.

Squid Game, Güney Kore kültürüne ilgiyi artırdı

Ortaya çıkan yeni verilere göre her 1 saniyede paylaşılan 6 tweetin diziler ve filmler hakkında olduğu görülüyor. Bu doğrultuda final yapan diziler dahi uzun süre konuşulmaya devam ediliyor. Son yıllarda bu yönde en büyük etkiyi sağlayan dizilerden biri de Squid Game oldu. Twitter, açıkladığı analiz doğrultusunda bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımladığı Squid Game’e ilişkin “Güney Kore çıkışlı diğer dizi ve filmlere gösterilen ilgiyi de bir hayli artırdı” ifadesine yer verdi.

Demografik olarak bakıldığında ülkemizde Squid Game hakkında en çok tweet paylaşanların yüzde 37 oranında 18-24 yaş aralığındaki gençler olduğu belirtilirken, bu oranı yüzde 35.7 ile 25-34 yaş aralığı takip ediyor. Verilerle ilgili yapılan açıklamada “Sonuç olarak, televizyon şovları ile ilgili inceleme ya da ek sahneler gibi video içeren tweetlerin görüntülenme sayısı, geçtiğimiz yıla kıyasla göz ardı edilemeyecek derecede arttı” sözlerine yer verildi.

Ayrıca verilerde, şeker kalıbı oyununa atıf yapılarak paylaşılan gönderilerin analizi de yer aldı. Buna göre Squid Game hakkında en çok konuşulan hesap ve en çok beğeni, retweet alan gönderi, Galatasaray’ın derbi öncesinde şeker kalıbına atıf yaparak paylaştığı tweet oldu. İstanbul’da düzenlenen Formula 1 yarışının tanıtımı için kullanılan Squid Game konsepti de en çok etkileşim alan gönderiler arasında yer alıyor.

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