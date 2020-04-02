Twitter, Mısır ve Suudi Arabistan hükümetleri tarafından desteklenen ve Türkiye’ye yönelik eleştirel mesajlar paylaşan binlerce Twitter hesabını sildiğini açıkladı. Twitter’ın yaptığı açıklamaya göre özellikle 5 ülkede bulunan bazı ağlarda, çeşitli ülkelere zarar vermek için Twitter hesapları bulunuyor.

Twitter, bir süredir Türkiye’yi hedef gösteren ve Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı binlerce hesabı kapattığını duyurdu. Şeffaflığın platform için önemli bir konu olduğunu belirten Twitter, devlet destekli bilgi operasyonlarına yönelik Mısır, Suudi Arabistan, Honduras, Endonezya ve Sırbistan’dan yönetilen ve Türkiye, Katar ve İran’a karşı eleştirel mesajlar yayınlayan pek çok hesabı kapattı.

Yapılan açıklamada, Mısır’da El Fagr isimli bir ağ keşfedildiği, bu sahte ağın üzerinden hesap oluşturup sosyal medyada Türkiye, Katar ve İran’ın aleyhine eleştirel mesajlar paylaşan 2.541 hesabın tespit edilip kapatıldığı belirtildi. Twitter, El Fagr isimli bu ağın Mısır hükümeti tarafından yönlendirildiğini de ekledi.

Mısır dışında Türkiye’ye yönelik sahte hesaplarla manipülasyonu hedefleyen bir diğer ülkenin de Suudi Arabistan olduğu bildirildi. Suudi Arabistan destekli ağ üzerinde Türkiye ve Katar’ın Yemen’deki faaliyetlerine eleştiriler paylaşan 5.350 hesabın silindiğini açıklayan Twitter, bu operasyonda Türkiye’ye yönelik sahte eleştiriler yapan 7.891 hesabı askıya aldıklarını bildirdi.

Twitter, bu araştırması sonucunda Mısır ve Suudi Arabistan dışında Sırbistan, Endonezya ve Honduras’ta da farklı ülkelerde siyasi amaçlara yönelik paylaşım yapan binlerce hesabın silindiğini bildirdi.

Manipülasyon sanatı

Günümüzde ülkeler, karşısındaki ülkenin iç siyasetini karıştırmak için sosyal medyanın gücünü sık sık kullanıyorlar. Tek bir merkezden yönetilen bu hesaplar, sosyal medyada paylaşımlar yaparak ülkelerin iç huzurunu karıştırıp yalan yanlış spekülasyonlarla zarar vermeyi hedefliyorlar. Twitter gibi görüşlerin çarpıştığı sosyal medya platformları da bu tarz sahte hesapları kapatarak bunun önüne geçmeye çalışıyor.