Uber'in yapay zekâ tedarikçisi Fireworks AI'a düzenlenen siber saldırıda yaklaşık 150 bin kişinin adı, adresi ve ehliyet bilgileri çalındı.

Uber, yapay zekâ altyapı hizmeti aldığı teknoloji şirketi Fireworks AI sistemlerine düzenlenen siber saldırı sonucunda yaklaşık 150 bin kişinin hassas verilerinin ele geçirildiğini doğruladı.

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Sürücülerin ehliyet numaralarından adreslerine kadar pek çok kritik bilginin sızdığı olay, şirketin bu yıl karşılaştığı ikinci büyük güvenlik zafiyeti olarak kayıtlara geçti.

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Çalınan veriler ve saldırıdan etkilenen kişi sayısı

Uber tarafından yapılan resmî açıklamaya ve Oregon Başsavcılığına sunulan bildirime göre siber saldırıdan tam 149 bin 346 kişi etkilendi. Hackerların sistemlere sızarak ele geçirdiği kişisel veriler arasında sürücülerin adları, açık adresleri, doğum tarihleri ve ehliyet numaraları yer alıyor.

Olaydan 9 Ekim tarihinde Fireworks AI'ın bildirimiyle haberdar olduğunu belirten Uber, verileri sızdırılan kişilere yönelik bilgilendirme sürecini başlattığını duyurdu. Şirket, etkilenen toplam kişi sayısını paylaşmasına rağmen bu sayının ne kadarının doğrudan aktif sürücülerden oluştuğuna dair net bir detay vermedi.

Saldırı güvenlik duvarlarını nasıl aştı ve başka kimler etkilendi?

TechCrunch'ın aktardığı bilgilere göre geliştiricilere açık ağırlıklı yapay zekâ modelleri sunan Fireworks AI, geçtiğimiz ay sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığını ve müşteri verilerinin çalındığını açıklamıştı. Aynı saldırı dalgasından popüler çalışma alanı uygulaması Notion ve yapay zekâ destekli kod editörü Cursor'ın da etkilendiği ve verilerinin sızdırıldığı doğrulandı.

Uber, Fireworks AI sistemlerindeki olağandışı hareketleri saptamak için güvenlik uyarı sistemleri kullandığını ancak saldırganların doğrudan şirketin kendi meşru erişim bilgilerini kullanması nedeniyle hiçbir güvenlik alarmının tetiklenmediğini ifade etti.