Ubisoft, Watch Dogs 2'yi Ücretsiz Dağıtacak

Ubisoft, önümüzdeki pazar günü düzenleyeceği "Ubisoft Forward" etkinliği ile ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, bu etkinliğe katılan PC kullanıcılarına, 269 TL değerindeki Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak vereceğini duyurdu.

Oyunseverlerin gündemi bir süredir Ubisoft. Kısa bir süre önce duyurduğu Assassin's Creed Valhalla ile oyunseverleri heyecanlandırmayı başaran şirket, önümüzdeki pazar günü bir etkinlik düzenleyecek. Çevrimiçi gerçekleştirilecek bu etkinlik "Ubisoft Forward" olarak isimlendiriliyor. Bu etkinlik kapsamında yeni çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yapacak olan Ubisoft, yeni bir açıklama daha yaparak Ubisoft Forward etkinliğine duyulan ilgiyi birkaç kat artırmış gibi görünüyor.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamalara göre etkinlik sırasında, şirketin popüler oyunlarından bir tanesi olan Watch Dogs 2, ücretsiz olarak dağıtılacak. Üstelik oyunseverler, bu oyuna sahip olmak için etkinliği baştan sona kadar izlemek zorunda da değiller. Sadece PC sahibi oyunseverlerin katılabileceği bu kampanya 269 TL değerindeki bu oyuna sahip olunabilecek.

Ubisoft blogunda yer alan bilgilere göre oyuncular, bu kampanyaya dahil olabilmek adına bir bazı ufak tefek işlemler yapacak. Bu işlemlerin başında da Uplay hesabına giriş yapmak geliyor. Ubisoft'un kendi oyun platformu olan Uplay hesabınızı açtıktan sonra da size sorulan bazı soruları yanıtlayacaksınız. Bu sorulardan sonra 269 TL değerindeki Watch Dogs 2, Uplay hesabınıza ücretsiz olarak eklenmiş olacak ve bu oyunu dilediğiniz gibi oynayabileceksiniz.

Ubisoft'un Ubisoft Forward etkinliği kapsamında oyunseverler, şirketin tüm yeniliklerinden haberdar olma imkanı yakalayacaklar. Örneğin bu etkinlik kapsamında dün 30 dakikalık oynanış videosu sızdırılan Assassin's Creed Valhalla ile ilgili çok daha detaylı bilgiler verilecek. Ayrıca Ubisoft'un FPS türündeki yeni hayatta kalma oyunu Hyper Scape de yine Ubisoft Forward etkinliği kapsamında oyunculara detaylıca tanıtılacak.

Ubisoft Forward, sadece bilinen oyunları ve sektörel gelişmeleri içermiyor. Görünüşe göre Ubisoft'un oyunseverlere hazırladıkları bazı sürprizler var ve bu sürprizler de yine Ubisoft Forward etkinliği kapsamında gün yüzüne çıkacak. Ancak şirketin bu konuda ser verip sır verdiğini açıkça söyleyebiliriz. Çünkü şirket, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda sürprizler olacağını söylese de bunun ne ile ilgili olduğu konusunda net bir açıklama yapmadı.

Ubisoft Forward etkinliği 12 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de başlayacak ve bir saatten daha uzun sürecek. Oyuncular, bu etkinliğin ilk yarım saatinde etkinliğin giriş bölümünü izleyebilecekler ve ardından da gösterinin ana bölümüne geçilecek. Oyunseverler, pazar gününü iple çekecekler gibi görünüyor.