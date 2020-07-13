Ubisoft, Yeni Mobil Oyunu 'Brawlhalla'yı Duyurdu

Ubisoft, ilk kez 2015 yılında yayınladığı popüler platform oyunu "Brawlhalla"nın mobil platformlara geleceğini açıkladı. Ağustos ayında iOS ve Android kullanıcılarının ön kayıt yaptırabilecekleri oyun, çapraz platform desteğine de sahip olacak.

Oyunseverler bir süredir, video oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Ubisoft'u konuşuyorlar. Çünkü şirket, şu sıralarda bazı yeni oyunlarla gündemde. Ayrıca Ubisoft, dün düzenlediği bir etkinlikte de popüler oyunu Watch Dogs 2'yi oyunseverlere ücretsiz olarak dağıttı. Şirket şimdiyse, uzun zamandır hayatımızda olan "Brawlhalla" isimli oyununun mobil platformlara geleceğini açıkladı.

İlk kez 2015 yılında tanıştığımız Brawlhalla, 2017 yılında PC, Mac, PlayStation 4 için erişime açıldı. 2018 yılında, Xbox ve Nintendo Switch oyuncuları da bu oyunla tanışma imkanı yakaladılar. Yapılan son açıklamalarla birlikte, bugüne kadar 40 milyondan fazla oyuncunun deneyimlediği Brawlhalla'nın kısa bir süre sonra Android ve iOS platformlarındaki yerini alacağı anlaşılmış oldu.

Brawlhalla, iki boyutlu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunseverlerin bu oyundaki amaçları ise rakiplerini alt etmek. Karşılaşmalar sırasında eğlenceli kavgaların yaşandığı oyun, bugüne kadar pek çok oyunseverden tam not almayı başardı. İşte bu oyun artık mobil platformlarda da erişilebilir olacak ve mobil oyunseverler, Brawlhalla deneyimini akıllı telefonlarında da yaşayabilecekler.

Brawlhalla, çapraz platform desteğine sahip olacak

Ubisoft tarafından yapılan açıklamalara göre Brawlhalla, çapraz platform desteğine sahip olacak. Bu da Brawlhalla'ya farklı platformlardan erişen oyuncuların, oyun içerisinde bir birlerini bulabilecekleri anlamına geliyor. Aslına bakacak olursak oyuncuların pek çok oyun için hayal ettikleri bu durum, Ubisoft'un bu platform oyununda oyunculara sunulmuş olacak.

Brawhalla'nın önemli özelliklerinden bir tanesi, bu mobil oyunun tamamen özelleştirilebilir yapıdaki bir kontrolcüye sahip olacak oluşu. Yani mobil oyunseverler, bu oyunun kontrol butonlarını diledikleri her yere yerleştirebilecekler. Bu sayede mobil oyuncular, diğer platformlardaki oyunculara göre dezavantajlı durumda olmayacaklar. Görünüşe göre Brawhalla, mobil oyunseverler için fazlasıyla etkileyici bir deneyim sunacak.

Ubisoft'un yeni mobil oyunu, 6 Ağustos'ta Android ve iOS için ön kayıt kapsamında erişilebilir olacak. Ayrıca bu oyuna ön kayıt yaptıran mobil oyunseverler, bir de özel hediye kazanma imkanı yakalamış olacaklar. Peki bu oyun, akıllı telefonlarda nasıl görünecek? Ubisoft'un yayınladığı bir tanıtım videosu, oyunun genel görüntü kalitesini ortaya koyuyor. Dilerseniz sizleri, Brawhalla için hazırlanan tanıtım videosu ile baş başa bırakalım.

İşte Brawhalla için hazırlanan tanıtım videosu