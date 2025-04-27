Avusturyalı bir veri koruma ajansı, Ubisoft'un tekli oyunculu oyunlarda gizli gizli oyuncuların verilerini topladığını iddia etti. Şirket, suçlamalar doğru çıkarsa büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Asssassin’s Creed’den Far Cry’a kadar dünyanın en çok sevilen oyun serilerinin bazılarının arkasındaki firma olan Ubisoft, çok büyük suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Şirketin, oyuncuların verilerini topladığı iddia edildi.

İddialar, Avusturyalı bir veri koruma ajansından geldi. Suçlamada, şirketin tek oyunculu oyunlar oynarken bizim verilerimizi gizili gizli topladığı ifade ediliyor.

Yasa dışı veri topladığı söylenen Ubisoft’a 92 milyon euro’ya çıkan ceza gelebilir

Noyb isimli ajansın “Yalnız mı oyun oynadığınızı sanıyorsunuz. Ubisoft sizi izliyor.” başlığıyla yaptığı açıklamalara göre Ubisoft, bu veri toplama işini herhangi bir geçerli yasal dayanağı olmadan yapıyor. Yani direkt yasa dışı olarak oyunculardan habersiz bir şekilde veri toplandığını söylüyorlar.

Ajans, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) güvenerek şirketin bu davranışın cezalandırılacağına inandığını belirtmiş. Eğer dava başarılı bir şekilde sonuçlanırsa ve Ubisoft suçlu bulunursa, oyun devi 92 milyon euro’ya kadar çıkan cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Verileri toplamak için internete bağlı olmayı zorunlu kılıyormuş

Noyb, Ubisoft’un oyuncuları bazı tekli oyunculu yapımlarda bile internete bağlı olmaya zorunlu tutmasının arkasındaki nedeninin bu olduğunu ifade etmiş. Şirket, bu sayede oyuncuları zorlayarak rızaları olmadan verileri topluyormuş.

Henüz Ubisoft’tak konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. İddiaların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Süreç ilerledikçe hakkında daha fazla bilgi gelecektir ve gerçekler ortaya çıkacaktır. Yine de bu iddia bile şirketlerin gizli gizli kullanıcıların arkasından neler çevirebildiği konusunda bize bir fikir veriyor ve verilerimizin güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor.