Ubisoft'tan Oyuncuların Tepkisini Çeken Stadia Açıklaması

Ubisoft, kapatılacağı açıklanan Google Stadia'daki Ubisoft+ hizmeti ile ilgili konuştu. Yapılan açıklamada, hizmetin PC'ye taşınacağı açıklandı. Ancak bu da oyuncuların tepkisini çekmiş durumda.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın bulut oyun hizmeti Stadia ile ilgili aldığı bir karardan bahsetmiştik. Stadia'nın istenen seviyeye ulaşmadığından söyleyen şirket, 18 Ocak 2023 itibarıyla Google Stadia'nın fişini çekeceğini açıklamıştı. Hizmet için ödenen ücretler de iade edilecekti. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Google Stadia ile iş birliği yapan şirketlerden bir tanesi de sektörün önemli isimlerinden Ubisoft'tu. Şirket, bazı oyunlarını PC'ler yerine Stadia üzerinden erişime açmıştı. Google Stadia'nın kapatılacak oluşu, şirketin Google Stadia'da yer alan Ubisoft+ hizmetine de doğrudan sekte vurmuş oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ubisoft yetkilileri ise Google Stadia'daki hizmetleri PC'ye taşımak için harekete geçildiğini açıkladılar.

Ubisoft'un kararı oyuncuların tepkisini çekti!

Google Stadia hizmetine erişmek için güçlü bir PC veya konsola ihtiyaç yoktu. Bu hizmetten faydalanabilmek için ihtiyaç olan tek şey, internetti. Yüksek kaliteli görüntü için de büyük ve en az 1080p çözünürlük sunan bir televizyona ihtiyaç vardı. Yani Google Stadia kullanıcıları genel anlamda iyi bir PC'ye veya oyun konsoluna sahip değillerdi. Hal böyle olunca da bazı internet kullanıcıları, Ubisoft'un aldığı karara tepki gösterdiler. Oyuncular, para iadesi yapılmasını istiyorlar.

Bazı oyuncuların haklı tepkisi şöyle:

Bir PC'ye sahip değilim. Satın aldığım tüm ürünlerin ücret iadesini istiyorum...

Peki ya oyuncu bilgisayarı alamadıkları için Google Stadia'yı alternatif olarak tercih edenler ne olacak? Bundan sonrası için de PC alamayacak kişilere iade yapılacak mı?

Ubisoft, Google Stadia kapandıktan sonra neler yaşanacağına ilişkin açıklamaları ilerleyen tarihlerde yapacağını söyledi. Yani şu an için oyuncuları neyin beklediği net değil. Ancak gelinen noktada, Ubisoft'un PC'ye geçme kararını eleştiren oyuncuların haklı olduklarını söylemek lazım. Neticede güçlü bir oyuncu bilgisayarına veya oyun konsoluna sahip olan oyuncular, neden Google Stadia'ya ihtiyaç duysunlar ki...