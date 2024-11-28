Ubisoft'un deneyimli geliştiricilerinden Marc-Alexis Cote, Assassin's Creed Shadows hakkında konuştu. Cote, oyunu geliştiren ekibin yarısının daha önce oyun yapmadığını itiraf etti.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, bir süredir gündemde olan Assassin's Creed Shadows ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Şirketin 20 yıllık emektarlarından olan Marc-Alexis Cote tarafından yapılan açıklamaya göre Assassin's Creed Shadows projesinde çalışan geliştiricilerin yarısı, daha önce en azından bu ölçekte bir oyun için çalışmadı.

Assassin's Creed Shadows, duyurulduğu ilk günden beri tartışmaların odak noktasında. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi, başrol karakterin siyahi olmasıydı. Hatta Ubisoft, tam da bundan kaynaklı olarak Japon oyunseverlerden özür diledi. Hatta bu özürden bir süre sonra da oyunun ertelendiği açıklandı. Marc-Alexis Cote tarafından yapılan açıklama, oyunun neden ertelendiğini az çok anlamamızı sağlamış oldu.

"Oyun yapmak zordur"

"Bir oyunu geliştirmek çok zordur, bunu hepimiz kabul etmeliyiz." diyen Marc-Alexis Cote, daha da ileri giderek "Bir oyun iyi olana kadar b*ktandır, sanırım hepimiz bunu deneyimledik." ifadesini kullandı. Deneyimli Ubisoft çalışanı, "Assassin's Creed Shadows'u yapan ekibin yarısı ilk kez bir oyun yapıyor. Bilmiyorlar. Onlara, şu anda oyunu oynuyor olsalar ve gördükleri en kötü şey olduğunu düşünseler bile, iyi olacağına inandırmalısınız." şeklinde konuştu.

Bu açıklamanın çok da şaşırtıcı olmadığını söyleyelim. Çünkü Ubisoft, 2022'den bu yana en az 1.900 personeli ile yollarını ayırdı. Tabii açılan boşlukların bir şekilde doldurulması gerekiyordu ve şirket, bunu sağlayabilmek için de nispeten deneyimsiz geliştiricilerle anlaşmış gibi görünüyor. Hâl böyleyken Assassin's Creed Shadows'un neler sunacağı, oyunun ne kadar iyi olacağını zaman gösterecek. Oyunun 14 Şubat 2025 tarihinde yayımlanacağını belirtelim.