Skull & Bones'un Oynanışıyla İlgili Sızıntılar Ortaya Çıktı

Ubisoft'un bir süredi oyuncular tarafından merakla beklenen yeni korsan temalı oyunu Skull & Bones'un oynanışıyla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Ubisoft’un bir süredir üzerinde çalıştığı Skull & Bones oyunuyla ilgili bugün yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ancak yeni gelişmeler bazı oyuncuları sevindireceği gibi Assasin’s Creed oyuncularını da büyük bir hüsrana uğratabilir.

Assasin’s Creed: Valhalla, oyunculardan büyük bir beğeni toplamış ve oyuncular serinin geleceğiyle ilgili büyük bir beklentiye girmişti. Ubisoft’un yeni bir korsan ve açık dünya temalı oyun piyasaya süreceği haberlerinin duyulmasının ardından da pek çok oyuncunun beklentisi oyunun Assasin’s Creed: Black Flag 2 olacağı yönündeydi. Bugün çıkan haberlerde Ubisoft’un yeni korsan temalı oyununun Skull & Bones olacağını gösterdi.

Skull & Bones’un oynanışıyla ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı

Ubisoft’un Skull & Bones adlı oyunu, şirket tarafından birkaç kez ertlendi ve yeniden düzenlemeler yapılacağı söylendi. Uzun bir süredir oyuncuların merakla beklediği korsan temalı oyundan nihayet bugün yeni detaylar geldi. Sızıntı olarak ortaya çıkan ve sonrasında kaldırılan görüntülerden bazıları oyunun oynanışıyla ilgili ilginç detaylar içeriyordu. Sızıntıda bir geminin korsanı olarak merkez dünyalarda dolaşıldığı ve mürettebat ile olan ilişkiler görülüyordu. Assasin’s Creed: Black Flag 2 bekleyen oyuncular da işte tam da bu noktada yeni oyunun Skull & Bones olduğuna dair ikna oldu çünkü görüntülerde yaya olarak gerçekleşen gemi dışı olaylar yer almıyordu.

Tabii ki Assasin’s Creed: Black Flag’ın pek çok oyuncuya korsan temasını ve gemi yolculuklarını sevdirdiği düşünülünce böyle bir beklentiye girilmiş olması oldukça normal. Ancak görünen o ki ufukta Skull & Bones görünüyor. Ubisoft'un yeni oyunuyla ilgili belki de sinir bozucu sayılabilecek ve oyunculardan eleştiri alabileceğini düşündüğümüz en önemli özelliği ise kaptanı olduğumuz gemide bile serbest bir şekilde gezemiyor oluşumuz. Bununla birlikte sızıntıya göre Skull & Bones’da oyuncular, gemilerinin görünümünde bazı değişiklikler yapabiliyor ve görevlerle daha havalı gemilere sahip olabiliyor.

Tabii mürettebatımızı da unutmamız gerekiyor, eğer susuz ve yemeksiz kalırlarsa isyan çıkarttıklarını ve hatta bizi öldürdüklerini görebiliriz. Yani hem kendimizi hem de mürettebatımızı hayatta tutmamız gerekiyor. Savaş sahneleriyle veya grafiklerle ilgili olarak diyebileceğimiz pek bir şey yok. Sızdırılan bilgilere bakıldığında Skull & Bones, pek çok açıdan hala eksik görünüyor. Ancak oyunun hala geliştirilme aşamasında olduğunu unutmamak lazım. Ubisoft'ta zaten oyunu olabildiğince harika yapmak istedikleri için geç kalındığını ve oyuncuların bu konuda sabırlı olması gerektiğini söylüyordu.

(Gözünü ufukta tut...)

Kısa bir süre içinde binlerce kişi tarafından izlenen ve ardından da kaldırılan görüntülerin ardından, iddiaya göre Ubisoft görüntülerin Skull & Bones’a ait olduğu doğruladı. Ancak tabii bunun ne kadar doğru olduğu bilinmez. Skull & Bones'un resmi Twitter sayfasının git gide daha aktif bir hale gelmesi bu sızıntıları doğrulat nitelikte olsa da ilerleyen günlerde yeni detayların resmi olarak duyurulması için beklememiz gerekecek. Twitter hesabından yapılan yukarıdaki paylaşımda yakında yeni haberlerin gelebileceğini işaret ediyor.