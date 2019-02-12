Ubisoft bugün yaptığı açıklamada, Clever-Commit'in geliştirilmesi konusunda Mozilla ile ortaklık yapacaklarını duyurdu.

Oyun geliştiricisi Ubisoft bugün yaptığı açıklamada Clever-Commit geliştirme konusunda Mozilla ile ortaklığa gittiklerini duyurdu. Yapay zeka temelli bir kodlama asistanı olan Clever-Commit, sizin kod tabanınızdaki hatalardan öğrenen bir sistem. Ubisoft, halihazırda bu aracı kullanıyordu, şimdi Mozilla da Firefox tarayıcısı için bu aracı kullanacağını açıkladı.

Mozilla’yı düşündüğünüzde Clever-Commit’in de açık kaynak kodlu olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Ubisoft sözcüsü, Techcrunch’a yaptığı açıklamada “Bu konu tartışıldı. Şu an için Clever-Commit’in açık kaynaklı olması gibi bir planımız bulunmuyor” dedi. Mozilla’nın bu tarz diğer araçları açık kaynak kodlu yazılımlar için kullanıldığı düşünüldüğünde bu durumun biraz ‘garip’ kaçtığı söylenebilir.

Mozilla, Ubisoft ile yaptığı bu ortak çalışma hakkında amaçlarının “Rust, C++ ve Javascript'te programlama dili uzmanlığı ve C++ kod analizi ve hata takip sistemlerinin analizi konularında uzmanlık sağlamak” olduğunu söyledi. Mozilla, ilk önce kod inceleme aşamasında, daha sonra yararlı olduğu ortaya çıkarsa geliştirme sürecinde ve diğer aşamalarda kullanacağını da ifade etti.