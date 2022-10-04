3 Ülkenin İnternetini Yanlışlıkla Kesen 75 Yaşındaki Kadın

2011 yılında oldukça ilginç bir olay meydana geldi ve bu olay sonucunda Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın kimi bölgelerinde internet saatler boyunca 'kapalıydı'. Olayın kahramanı ise o dönemde 75 yaşında olan Hayastan Shakarian. Gelin bu trajikomik hikayeye göz atalım…

Evinizde elinizde telefonunuzla ya da bilgisayar karşısında oturmuş internette boş yaparken birden internetin kesildiğini düşünün. İnternet sağlayıcınıza içinizden negatif dileklerde bulundunuz, modemi aç kapa yaptınız ama yok. İnternet gelmiyor. Sonra öğreniyorsunuz ki yalnız değilsiniz, çünkü ülkenizin neredeyse tamamında internet bağlantısı kesilmiş durumda. Ancak nedenini henüz kimse bilmiyor. Ne yapardınız?

İşte bu hikayeyle neredeyse aynı bir durum, 2011 yılında yaşandı. Üstelik bir değil tam üç ülke bu durumdan etkilendi. Olaylara sebep olan zincirin başlangıç noktasında ise o zamanlar 75 yaşında olan bir kadın vardı; Hayastan Shakarian.

Hurda bakır kabloyla fiber optik kablo bir mi?

Yer altına döşenen internet kabloları için bir örnek

Ülkemizde de dönem dönem gündeme gelen haberlerden duymuş olabilirsiniz; kablo hırsızlığı oldukça sık yaşanan bir durum. Özellikle artık büyük oranda kullanılmayan bakır kablolar kesilip çıkartılarak satılıyor ve bu bir 'gelir kapısı' olmuş durumda.

2011 yılında da benzer senaryolar vardı. Hatta zaman zaman bakır kabloları ararken fiber optik kabloları kesen kişiler kısıtlı internet erişim problemlerine neden olabiliyordu. Çünkü bakır kablolar da fiber optik kablolar da benzer bir PVC boru içerisinde yer altından geçiyordu. Bu da karışıklıklara neden olabiliyordu…

Hayastan Shakarian'ın kabloyu kestiği bölgeden bir fotoğraf

O dönemde çıkan haberlere göre tam da böyle bir karışıklık yaşandı. 75 yaşındaki Hayastan Shakarian, elinde kürekle hurda kabloları yer altından çıkarıp satarak gelir elde ediyordu ve bakır kablo yerine yanlışlıkla fiber optik kabloyu kesti. Ancak şöyle bir sorun vardı; o kablo yalnızca yerel bir internet sağlayıcısı değil, Ermenistan'ın neredeyse tamamının internetini sağlıyordu…

Ülkenin ana internet sağlayıcıları arasında yer alan ArmenTel, FiberNet Communication ve GNC-Alfa gibi internet sağlayıcıların tamamı bu durumdan etkilendi. Ermenistan dışında Gürcistan'ın büyük bir bölümünde ve Azerbaycan'da da erişim sorunları yaşandı. Bu durum 12 saatten fazla süre boyunca devam etti.

Georgian Railway Telecom'a ait olan ve 600 kilometrelik bir hat boyunca devam eden kablo, yetkililere göre 'oldukça iyi korunuyordu'. Ancak geçmişte daha ufak çaplı kesintilerle sonuçlanmış da olsa benzer durumların yaşanması, kafada 'ne kadar iyi korunduğuna dair' bazı soru işaretleri yaratmıyor değil…

Üç yıla kadar hapis cezası ihtimalinin yanında Shakarian'ın 'internetin ne olduğunu bile bilmiyorum' demesi, işin trajik yanı…

Shakarian, yaşanan olaylar sonrası üç yıla kadar hapis cezası istemiyle önce tutuklandı, sonra mahkemeye çıktı; kabloyu kesenin kendisi olmadığını, internetin ne olduğunu bile bilmediğini söylediği ve göz yaşlarını tutamadığı bir sürü röportaj verdi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Zura Gvenetadze ise Shakarian'ın kablo sökmeye çalışırken kabloyu kestiğini vurgulayarak ilerleyen yaşı sebebiyle yargılama süreci tamamlanana kadar serbest bırakıldığını açıkladı. Ayrıca yine yaşı sebebiyle büyük ihtimalle çok daha düşük bir ceza alacağı söylendi.

Annesinin suçsuz olduğunu ve durmadan ağladığını söyleyen oğluna ve Shakarian'ın açıklamalarına bakılacak olursa, kadın yalnızca odun toplamak için bölgedeydi ve o kabloyu bulup kesecek fiziksel güce de sahip değildi…

Dava nasıl sonuçlandı, Shakarian nasıl bir ceza aldı gibi bazı sorular için cevap bulamadım. Ancak ilerleyen yıllarda çıkan bazı haberlerde cezasının hafifletileceği gibi durumlardan bahsediliyordu. Sizin bu konudaki fikriniz ne? Sizce Shakarian, bu türden biz cezayla gerçekten karşılaşmalı mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum!