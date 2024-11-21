Uçakların arka bölümünde bulunan üçgenimsi dikey parça tam olarak ne işe yarıyor? Sandığınızdan çok daha önemliymiş!

Uçağın kuyruk kısmında bulunan bu parça, genellikle yukarı doğru dik bir yüzey şeklinde tasarlanıyor.

Bu yapıyı sadece yolcu uçaklarında değil, savaş uçaklarında da görebilyoruz.

Aslında bahsettiğimiz bu parçanın adı dikey sabitleyici.

'Dikey stabilizer' olarak da adlandırılıyor. Dikey sabitleyici, uçağın burun kısmının istenmeyen sağa veya sola sapmalarını engelleyerek stabil bir şekilde uçmasına yarıyor. Özellikle türbülans anlarında dikey sabitleyicinin önemi daha büyük oluyor.

Uçuş sırasında oluşan hava akımlarına karşı uçağın dengede kalması için dikey sabitleyici kullanılıyor. Bu parça sayesinde uçağın aerodinamik dengesi bozulmadığı için, uçuş güvenliği ve konforuyla birlikte yakıt verimlili de artıyor.

Dikey sabitleyicinin hemen arkasında ona bağlı olarak çalışan rudder (dümen) bulunuyor.

Rudder, pilotun pedallar yardımıyla kontrol ettiği bir mekanizmayla hareket ettiriliyor. Uçağın uçuş sırasındaki dönüş hareketlerini kontrol ediyor.

Pilotlar, rudder'ı motor arızalarında ve uçuş sırasında burun savrulmalarını düzeltmek için kullanıyor. Acil durumlarda uçağın dengesinin sağlamak için de bahsettiğimiz bu parça rol oynuyor.

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