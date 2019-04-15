  • Uçakta İnternet Kullanan Yolcuya 5.463 Euro Fatura Geldi

Uçakta Mobil İnternet Kullanan Yolcu, Uçuk Telefon Faturası İle Şok Yaşadı

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Güzel bir uçak yolculuğuna başladınız, filminizi dizinizi izlediniz ve iniş yaptınız. Telefonunuza kullanımınızın ücretini içeren bir mesaj geldi ve 5.463 euro yazıyor. Ne hissedersiniz?

Güney Belçika'nın Fransızca konuşulan ufak bir kesimi olan Valonya'da blog yazarlığı yapan bir kişi, Brüksel'den Dubai'ye gitmek üzere uçağa bindi. Yaklaşık 6 saat 30 dakika süren yolculuğu boyunca kablosuz interneti kullanan yolcu, uçuşu sonlandığında yaptığı harcamalarla ilgili bir uyarı mesajı aldı.
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Gelen mesaj karşısında şaşkınlığa uğrayan blog yazarı, soluğu kullandığı operatörün müşteri hizmetlerinde aldı zira Belçika'nın en yaygın operatörünün kullanıcısı olan blog yazarına uçuş sırasında yaptığı internet kullanımları için tam 5.463 euro internet kullanım bedeli kesilmişti. Bunun sebebiyse uçaktaki internet bağlantısının uydu aracılığıyla gerçekleştirilmesiydi.
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Fatura 60 euroyu geçtiğinde otomatik olarak tüm harcamaların durdurulduğunu ve kullanıcıya konuyla ilgili bir uyarı mesajı gönderildiğini belirten operatör yetkilisi, 5.463 euroluk faturaya sahip olan talihsiz blog yazarının bu özelliği akıllı telefonundan kapattığını belirtti. İş hayatlarında ilk kez bu tür bir olayla karşılaşan operatör, söz konusu kullanıcı ile görüşeceklerini ve durumu halletmek için bir çözüm yoluna gideceklerini aktardı.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/ucak-yolculugunda-internet-pahaliya-patladi-4436991/
Etiketler: internet, uçak, fatura
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