Apex Legend Hediyelerini Twitch Prime Abonesi Olmadan Alın

Bir YouTube kanalı tarafından paylaşılan videoya göre Apex Legend'ın Twitch Prime abonelerine ücretsiz olarak verdiği hediyelerini basit bir kod yardımı ile Twitch Prime abonesi olmadan alabilirsiniz.

Dün akşam sizlerle paylaştığımız haberde Apex Legend ile Twitch’in önemli bir ortaklığa imza attığını, Twitch Prime abonelerinin 5 adet Apex Kutusu ve Twich Prime abonelerine özel Legendary Pathfinder Kostümü’ne ücretsiz sahip olacaklarını aktarmıştık.

Fakat Electronic Arts’ın oyun ve uygulama mağazası olan Origin’deki bir açıktan kaynaklandığı düşünülen özel bir durum sayesinde bu hediyelere Twitch Prime abonesi olmadan da sahip olabilirsiniz.

Kade adlı YouTube kanalının paylaştığı videodan da izleyebileceğiniz gibi Origin’de ‘My Game Library’ sayfasını açtıktan sonra Apex Legend’ın üstüne sağ tıkladığında açılan seçeneklerden Game Properties’e tıklarsanız karşınıza bir pencere çıkacak.

Bu pencerede ‘Advanced Launch Options’ sekmesine gelip boş alana +twitch_prime_linked 1 kodunu ekleyip ayarları kaydederseniz Twitch Prime hediyelerine Twitch Prime’a abone olmadan sahip olabilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu durumun bir açık nedeni ile gerçekleştiği düşünülüyor. EA’in soruna çözüm bulması halinde ilerleyen günlerde kodun çalışmaması söz konusu olabilir.

Güncelleme: Kod, an itibarıyla çalışmıyor ve kodu kaydedenler Apex Legend'a giriş sağlayamıyor. Muhtemelen EA ya da Twitch, kodun Twitch Prime üyeleri dışında kullanılmasını geçersiz kılan bir güncelleme gerçekleştirdi. EA'in kodu kullananları hileli kullanıcı olarak sayıp saymayacağı bilinmiyor.