Twitch Prime, Kullanıcılarını Apex Legends'ta Mutlu Ediyor

Twitch Prime üyeleri, Battle Royale türü oyun olan Apex Legends'ta ücretsiz hediyeler kazanıyor.

Bu ay başındaki çıkışından beri birçok rekora imza atan Apex Legends, Twitch izlenmelerini de yerle bir ederek Fortnite'ı geride bırakmıştı. Twitch'in günlük en çok izlenme rekorlarında Fortnite'ı 12 Şubat tarihinde geçen Apex Legends (ilk sırada CS:GO yer alıyor) 2. sıraya oturmuştu.

Amazon'un servisi olan Twitch Prime ile canlı yayın platformu Twitch izleyicileri, normal abonelikten daha ucuz bir ücret ödeyerek sevdikleri yayıncılara abone olabilirken aynı zamanda Prime rozetini de sohbet kanallarında kullanabiliyorlar. Bunların yanında Twitch Prime kullanıcıları birçok oyunda özel eşyaları/ürünleri de ücretsiz olarak kazanıyorlar.

Günümüzdeki popüler oyunların çoğu için ek fırsatlar sunan Twitch Prime, Apex Legends için de bizleri şaşırtmıyor. Twitch Prime kullanıcıları yeni Battle Royale oyunu Apex Legends'ta 5 adet Apex Kutusu'na ve Legendary Pathfinder Kostümü'ne ücretsiz olarak sahip oluyorlar. Twitch Prime kullanıcısı olmak veya fırsatlarına göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.