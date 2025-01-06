Yukai Engineering'in ürettiği yeni minik robot kedi, fincanınıza ya da çorba kâsenize taktığınızda soğutmak için üfleyebiliyor.

CES 2025 her alanda birbirinden ilginç teknolojik ürünlere ev sahipliği yapıyor ve bunlardan biri de Yukai Engineering'in Nékojita FuFu adındaki minik robot kedisi.

Bu minik robot kediyi kahve kupanızın kenarına tutturarak içeceğinizi soğutmak için tıpkı bir insan gibi üflemesini sağlayabiliyorsunuz. Tokyo merkezli şirket, robotun özel algoritmasıyla rastgele güç ve aralıklarla üflediğini, böylece insana benzeyen bir deneyim sunduğunu belirtiyor.

Nékojita FuFu’nun adı Japon kültüründeki iki konseptten geliyor. "Neko-jita" sıcak yiyeceklere düşük toleransı olan kişiler için kullanılan bir deyim ve kelime anlamıyla "kedi dili" demek. "FuFu" ise sıcak yiyeceklere üflerken çıkardığımız sesi ifade eden bir yansıma (onomatopoeia).

Japonya’da sıcak yemeklere düşük toleransa sahip insanların oranı oldukça yüksek olduğundan, bu robot günlük hayatta pratik bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Nékojita FuFu üfleme modları

Nékojita FuFu, farklı kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilen modlar sunuyor.

Basic Main Mode : Orta güçte ve sabit üflemeler.

: Orta güçte ve sabit üflemeler. Look at That! : Yavaşça artan üflemeler.

: Yavaşça artan üflemeler. I’ve Got This! : Güçlü bir üfleme ve ardından sabit üflemeler.

: Güçlü bir üfleme ve ardından sabit üflemeler. Princess Elegant : Zarif ve yavaş şekilde üflemeler.

: Zarif ve yavaş şekilde üflemeler. Sing My Praise : Güçlü, kısa ve ardışık üflemeler.

: Güçlü, kısa ve ardışık üflemeler. Ready Yet? : Bir başlayıp bir duracak şekilde orta şiddetli üflemeler.

: Bir başlayıp bir duracak şekilde orta şiddetli üflemeler. 'Til You Drop : Uzun ve kesintisiz bir üfleme.

: Uzun ve kesintisiz bir üfleme. Not Gonna Spill: Sabit üflemeler ve ardından kısa aralıklı nefesler.

Nékojita FuFu’nun Japonya’da 2025 yılının ortalarında yaklaşık 25 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz bu yenilikçi ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de satışa sunulsa alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.