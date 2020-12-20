UV LED'ler, İnsan Koronavirüsünü Hızlı Bir Şekilde Öldürüyor

Yayınlanan yeni bir araştırmada UV LED'lerin insanlarda görülen koronavirüs türlerini oldukça hızlı ve etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiği keşfedildi. Elde edilen sonuçlar, bu teknolojinin SARS-CoV-2 için de geçerli olabileceği şeklinde yorumlandı.

Dünya genelinde 76 milyondan fazla insana bulaşan ve 1,6 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını ve hastalığa sebep olan SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Yapılan yeni bir araştırmada ise umut vaat eden bir gelişme yaşandı.

Bilindiği gibi koronavirüsün birçok farklı türü bulunuyor. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre ultraviyole ışık yayan diyotlar (LED), insandaki koronavirüsü oldukça hızlı ve verimli bir şekilde öldürebiliyor. Aynı verimlilik şu anda tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19'un sebebi SARS-CoV-2 virüsüne karşı da gösterilirse bu teknolojinin koronavirüse karşı mücadelede uygun fiyatlı bir yol sunacağı belirtiliyor.

LED, insanlarda görülen koronavirüsü öldürebiliyor

Solunum yolundan çıkan damlacıklar vasıtasıyla bulaşan koronavirüsün ağız, burun ve gözden çıkan salgılarla temasta bulunmuş yüzeyler aracılığıyla da bulaşabileceği biliniyor. Environmental Research dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre virüs; hastane odalarında, asansörlerde, havalandırılmamış ve kalabalık alanlardaki yerlerde görülebiliyor.

SARS-CoV-2 virüsünün paslanmaz çelik ve plastik gibi yüzeylerde de birkaç gün boyunca yaşayabildiği biliniyor. Virüsü efektif bir şekilde dezenfekte etmenin yolunu bulmaya çalışan Tel Aviv Üniversitesi, Haifa Üniversitesi, Oranim Academic Collage ve Chaim Sheba Medical Center araştırmacıları, UV LED'in insanlarda görülen koronavirüsü etkisiz hale getirip getiremeyeceğini araştırdı.

Çeşitli dalga boylarında ışık yayan UV LED'leri test eden araştırmacılar, 285 nm dalga boyunun virüsü etkisiz hale getirmek için oldukça etkili olduğunu tespit etti. 265 nm dalga boyu ise 30 saniyeden kısa bir sürede koronavirüsün %99,9'unu etkisiz hale getiriyor. Diğer virüslerin de benzer bir hassaslık göstermesi, bu teknolojinin SARS-CoV-2 de dahil olmak üzere insanlarda görülen koronavirüs türlerine karşı da kullanışlı olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, sadece 285 nm dalga boyuna sahip UV LED değil aynı zamanda daha ucuz ve kullanıma hazır olan 265 nm dalga boyuna sahip UV LED'lerin de virüsü etkisiz hale getirmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, ayrıca bu testleri SARS-CoV-2 değil, HCoV-OC43 üzerinde yaptıklarını ve gelecekteki çalışmalarının direkt olarak COVID-19'a sebep olan virüsü hedef alacağını söyledi.