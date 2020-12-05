Türkiye, Eğitim'de En Çok Yabancı Öğrenci Çeken Ülkelerden

Türkiye, 2018 yılı rakamlarına göre dünyada en çok yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğü ülkeler arasında 10. sırayı almayı başardı. 125 binden fazla öğrencinin tercihi ülkemiz oldu.

Ülkemizde son yıllarda çok sayıda üniversite ve yükseköğretim kurumu hizmet vermeye başladı. Bunun bir etkisi olarak da öğrenci nüfusu sayısında ciddi bir artış gerçekleşti. Ülkemiz aynı zamanda yabancı öğrenciler için de popüler bir eğitim merkezi haline geldi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından açıklanan 2018 yılı verilerine göre ülkemizde 125 binden fazla yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. Türkiye bu alanda dünyada 10. sırada yer almayı başararak dikkat çekti.

5 yılda 77 bin yeni öğrenci

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, yaptığı açıklamada 2014'te göreve geldiklerinde bu sayının 48.183 olduğunu söyledi. İzlenen hedef odaklı uluslararasılaştırma politikalarının ve ilgili stratejilerin bu artışı getirdiğini söyledi.

Saraç açıklamasında “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı kendisine hedef olarak belirleyen Türkiye, bu hedefine ilk olarak yükseköğretim alanında ulaştı. 2014 yılında 48 bin 183 olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2018'de iki buçuk katı artarak 125 bin 138'e yükseldi ve Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Saraç'ın açıklamalarına göre bu dönemde, dünya çapında yurtdışında eğitim gören öğrencilerin %2,24'ünün tercihi Türkiye yönünde oldu. 2019'da öğrenci sayısının 200 bini aştığını söyleyen YÖK Başkanı, gelecekte ise daha da fazla öğrenci çekmek istediklerini belirtti.

İlk 10 sıra belli oldu

UNESCO'nun açıkladığı raporlar sayesinde en çok yabancı öğrenci çeken ülkeler de belli oldu. Listenin en üst sırasında Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Ülkede 987.314 yabancı öğrenci yer alıyor. Onu İngiltere (452.079) ve Avustralya (444.5514) takip etti. Almanya, Rusya, Fransa, Kanada, Japonya, Çin ve Türkiye listedeki diğer ülkeler oldu.

Böylece Türkiye dünyanın en çok öğrenci çeken ülkelerinden biri olmayı başardı. Bu başarı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?