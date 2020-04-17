Koramaz Vadisi, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde

Tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla ünlü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Koramaz Vadisi, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne girdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nin UNESCO Geçici Miras Listesi'ne girdiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Büyükkılıç, "Eşsiz değerlerimizden Koramaz Vadisi, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Geçici Listesi'ne girdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, zürafa fosil yatağı, kağnı yolları ve kuş cenneti Engir Gölü gibi birçok değere ev sahipliği yapan Koramaz Vadisi, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, 250 metreden bin 550 metreye kadar değişen rakımda bulunuyor.

Bu benzeri olmayan vadinin UNESCO'ya aday olabilmesi için arkeologlar, mağara araştırmacıları, sanat tarihçileri birçok alanda çalışma yaptı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) koordinesinde Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesinin desteğiyle yapılan çalışmalar belgelenerek, 15 Nisan 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilmişti.