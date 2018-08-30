2014 yılında patlak veren skandal sonrası Jennifer Lawrence'ın iCloud hesabına sızarak çıplak fotoğraflarını çalan hacker, kalan 8 aylık cezasını çekmesi için cezaevine gönderildi.

Aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlülerin de bulunduğu ünlülerin yanı sıra 240 farklı kişinin iCloud hesabına sızarak, çıplak fotoğraflarını çalan ve internete servis eden George Garofano, hapis cezasına çarptırıldı.

Bridgeport'ta görülen duruşmada Federal Mahkeme tarafından 8 aylık hapis cezasına çarptırılan Garofano, cezasını tamamladıktan sonra bir de 60 saatlik kamu hizmeti yapmak durumunda kalacak. Kendisini bir Apple çalışanı olarak göstererek mağdurları ağına düşüren Garofano, yaklaşık 4 yıldır çektiği cezaya ek olarak 8 ayını da tamamladıktan sonra hapisten çıkacak.



*George Garofano

Aslında bir 'seks suçlusu' olarak yargılanan Garafano'nun cezasını katlamayan durum, şantaj veya tehdit yoluyla mağdurlardan isteklerde bulunmaması olarak belirtiliyor. Böylece 2014 yılından beri sosyal medyayı ve internet dünyasını çalkalayan olay da nihayete ermiş oldu.