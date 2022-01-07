Ünlülere Hayranlık, Düşük Zeka Seviyesi İle İlişkilendirildi

Bir grup araştırmacı, ünlülere karşı duyulan takıntı düzeyindeki hayranlığın düşük zeka seviyesi ile ilişkili olduğunu öne sürdü. New York Post’un paylaştığı haber üzerine pek çok kullanıcı düşüncelerini belirtti.

Bazı insanlar mesleği, başarıları ya da başarısızlıklarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan insanlara karşı taparcasına üst düzey bir hayranlık besleyebiliyor. Hatta bazen bu hayranlık, ünlüleri rahatsız edebilecek kadar saçma davranışlara da yol açıyor.

Bir grup araştırmacı, ünlülere duyulan hayranlığın zekâ seviyesi ile ilişkisini incelemek için bir araştırma yaptı. Çalışmada, katılımcıların bilişsel becerilerinin değerlendirilebilmesi için çok sayıda çevrimiçi test yapıldı. Araştırmanın sonunda ünlülere üst düzey hayranlık besleyen bireylerin daha düşük zeka seviyesine sahip olduğu görüldü.

Ünlülere hayran olmak düşük zekâ seviyesiyle ilişkili mi?

BMC Psikoloji’de yayınlanan makalede ünlülere takıntılı olan kişilerin, ünlülere hayranlık duymayanlara göre daha düşük bir zekâ seviyesine sahip olduğu öne sürüldü. Araştırma ekibi, katılımcıların “kristal” ve “akışkan” zekasını çeşitli bilişsel testlerle ölçtü. Bireylerin ünlülere ilgisinin ölçülmesi için ise "ünlü tutum" anketi yapıldı. Araştırmada “Sık sık sevdiğim ünlünün kişisel alışkanlıklarını öğrenmek zorunda hissediyorum” ve “En sevdiğim ünlünün hayatının ayrıntılarına kafayı takıyorum” gibi önermelere “kesinlikle katılmıyorum”dan “kesinlikle katılıyorum”a kadar çeşitli cevap seçenekleri sunuldu.

Bireylerin verdiği cevaplar; özgüven düzeyleri, eğitimleri ve maddi zenginlikleri hakkında verilerle bir arada değerlendirildi. Araştırma sonucunda zengin ve ünlü insanlara taparcasına hayran olmak, onların hayatları üzerinde kafa yormak düşük zeka seviyesi ile ilişkilendirildi. Düşük zekanın ünlü takıntısının nedeni mi ya da sonucu mu olduğu ise bilinmiyor. Araştırmacılar sonuçtan hareketle, "Güçlü bilişsel yeteneklere sahip bireylerin bir ünlünün arkasındaki pazarlama stratejilerini fark edebildiklerini, bu yüzden de ünlülere tapma düzeyinde bir hayranlık duyma olasılıklarının düşük olduğunu" belirtti.

New York Post’un ilgili haberi Twitter’dan yayınlaması üzerine pek çok kullanıcı araştırma sonucu hakkında yorum yaptı.

Twitter'dan gelen tepkiler:

"Görünüşe göre onlar dışında herkes biliyordu"

"Bu ünlü gibi mi?"

"*Taylor Swift hayranları hariç"

"O halde yanlış insanları inceliyorlar. Gerçek ünlü odaklı kişiler, Pete Davidson'ın son 15 yıldaki flört tarihini okuyabilir, her Taylor Swift şarkısının arka planını bilir ve Toluca Gölü'ndeki hangi evin kime ait olduğunu size söyleyebilir. Muazzam bir beyin egzersizi."

“Ünlü takıntılı” çok belirsiz bir terimdir. Pop kültürüne ayak uydurmak, ünlülere takıntılı olduğunuz anlamına gelmez, o halde birinin takıntılı olduğunu ve zekasının söz konusu takıntıdan doğrudan etkilenip etkilenmediğini nasıl tanımlarız? Hatalı mantık."

"Ünlüleri veya putperestlik kavramını sevmiyorum, ama bunu yapanların aptal olduğunu varsaymak biraz cüretkar mı? Belki de bu insanlar bunu mekanizmayı kopyalayarak, çünkü aile sorunlarıyla ya da bunun gibi başka şeylerle başa çıkmak için yapıyorlar? Kurgusal karakterlerle bu yüzden konuşurdum."