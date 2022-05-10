Üst Düzey Apple Çalışanı Ofise Dönememek İçin İstifa Etti

Apple, 11 Nisan'dan bu yana haftalık zorunlu ofiste bulunma gününü sürekli artırmaya devam ederken bunun olumsuz bir sonucu ortaya çıktı. Apple'ın üst düzey çalışanlarından Ian Goodfellow, şirketin politikası nedeniyle istifa etti.

Koronavirüsle birlikte tüm dünyada uzaktan çalışma zorunlu olarak uygulanırken, virüsün toplumsal etkisinin ortadan kalkmaya başlamasıyla şirketler de bir çıkmaza girdi. Pek çok şirket uzaktan çalışmaya sıcak bakarken, bazı şirketler ya tamamen yüz yüze ya da ikisinin karması olan hibrit çalışma sistemine geçiş yaptı.

Tamanen uzaktan çalışmaya veda eden bir şirket de Apple idi. Şirket, 11 Nisan’da her hafta bir gün ofiste çalışmayı zorunlu kıldı. Bir günlük süre, 2 Mayıs’taki yeni kararla iki güne, 23 Mayıs’taki son kararla da 3 güne çıkarıldı. Apple yönetiminin uyguladığı bu stratejiyse şirket içinde tartışmalara neden oldu. Bugün, o tartışmaların ağır bir sonucu gün yüzüne çıktı.

Apple'ın üst düzey çalışanlarından biri istifa etti:

Apple’ın makine öğrenimi bölümünde üst düzey yönetici olan Ian Goodfellow, şirketin her hafta 3 gün ofiste bulunma zorunluluğunu protesto etmek için istifa etti. Goodfellow, paylaştığı istifa mektubunda “Ekibim için daha fazla esnekliğin en iyi politika olacağına kuvvetle inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Daha önce Fortune tarafından paylaşılan bilgiler, Apple çalışanlarının %67’sinin şirketin ofise dönüş politikasını desteklemediğini göstermişti. Goodfellow’un istifası hakkında konuşan bazı çalışanlarsa Apple’ın çok yakında 3 gün olan zorunlu ofis günü sayısını 5’e çıkaracağını belirtti. Goodfellow, Mart 2019’da Apple’a katılmıştı. Ian, LinkedIn hesabında kendini “makine öğreniminde sektörün lideri” olarak tanımlıyor.