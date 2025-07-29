Temmuz ayında Amazon'dan satın aldığımız ve beğendiğimiz ürünleri bir araya getirdik.

Hayatın her alanından ürünlerin bulunduğu ve Türkiye’ye girişinden bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon Türkiye’den yeni ürünlerle karşınızdayız. Her ay Amazon'dan aldığımız ürünleri sizlerle paylaşıyoruz ve bu ay da listemizde başarılı bulduğumuz ürünler var.

Gelin, Amazon’dan kolay bir şekilde satın alabileceğiniz ve 30 gün içinde fikrinizden vazgeçtiğinizde hiçbir koşul olmadan iade edebileceğiniz ürüne yakından bakalım.

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Xiaomi Redmi Buds 6 Play

Uygun fiyatlı ve iyi performans sunan bir kulaklık arıyorsanız, bu segmentin en çok satan ve en iyi yorum alan ürünlerinden biri şüphesiz Xiaomi Redmi Buds 6 Play. AI gürültü azaltma, dokunmaktik kontrol özellikleri ve 36 saate kadar dinleme süresi ile (kutu şarjı ile birlikte) Xiaomi Redmi Buds 6 Play, fiyatı da düşünülünce oldukça iyi bir seçenek.

Soundcore K20i

Eğer silikonlu kulak içi kulaklıklarla rahat edemiyorsanız, yine uygun fiyatı ile öne çıkan modellerden biri olan Soundcore K20i sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Hızlı şarj özelliğine de sahip olan ve 36 saat çalma süresi sunan K20i, yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğiyle deneyimi iyileştiriyor.

QCY ArcBuds Lite

Alabileceğiniz en uygun fiyatlı bluetooth kulaklıklardan biri olan QCY Arcbuds Lite, 32 saatlik oynatma süresi ve aramalarda gürültü engelleme özelliği ile geliyor.

Anker Soundcore V20i

Bütçenizi biraz daha yükseltebiliyorsanız ve ne tür olursa olsun kulak içi kulaklıklarla rahat edemiyorsanız Anker Soundcore V20i tercih edebileceğiniz bir kulaklık alternatifi.

Huawei Freebuds SE 2

40 saate kadar pil ömrü, 3 saate kadar müzik çalmak için 10 dakika şarj, tek şarjla 9 saat kullanım gibi güçlü pil özellikleriyle dikkat çeken Huawei Freebuds SE 2, aynı zamanda tatmin edici bir ses ve bağlantı kalitesi sunuyor. bu fiyat aralığının en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip.

Xiaomi Redmi Buds 6

Son uygun fiyatlı kulaklık önerimiz de Xiaomi'den. Bu kulaklık, kutu ile birlikte 30 saate kadar kullanım süresi sunarken aramalar için akıllı gürültü engelleme özelliği ve 5 farklı mod ile geliyor.