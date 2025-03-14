Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre bu otomobil, Model Y'nin sadeleştirilmiş bir versiyonu olacak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çinli kaynaklar, firmanın uygun fiyatlı elektrikli otomobili ile ilgili bomba bir açıklama yaptılar. Yapılan açıklamaya göre Tesla'nın yepyeni uygun fiyatlı otomobili, Model Y sevenleri memnun edecek.

Kaynaklara göre Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili, Model Y'nin ucuzlatılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Tesla, yapacağı çalışmalar kapsamında orijinal Model Y'nin batarya, motor ve şasisine dokunmayacak. Yani uygun fiyatlı Tesla, konfigürasyon seçimleri ile ucuz bir hâl almış olacak.

Tesla, aynı şeyi Model 3'te de yapmıştı

Ucuzlatılmış Tesla Model Y'yi biraz daha somutlaştırmak için Tesla Model 3'e bakabiliriz. Şirket, geçtiğimiz yıl bazı pazarlarda Model 3'ün ucuz bir versiyonunu satmaya başladı. Bu ucuz versiyon, ikinci sıra aydınlatmaya, ambiyans aydınlatmaya ve deri kaplamaya sahip değildi. İşte şirket, bu hamle ile otomobilin fiyatını 4.000 dolar civarında düşürmeyi başarmıştı. Çinli kaynaklar, benzer bir yöntemin Model Y için uygulanacağını söylüyorlar.

İddiaya göre Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi bu yılın ikinci yarısında Çin pazarından başlayarak satışa sunacak. Bu arada; bu otomobilin Çin'e özel olması düşünülmüyor. Şirket, Avrupa ve ABD pazarlarında da uygun fiyatlı Model Y satacaktır. Bakalım bu hamle, Tesla'nın düşen satışları için doping etkisi yapabilecek mi...