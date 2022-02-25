Ekranların Uyku Kalitesini O Kadar da Etkilemediği Açıklandı

58 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, uyku kalitesi ile uyumadan önce ekran kullanımı arasında o kadar da önemli bir bağlantı olmadığını ortaya çıkardı. Yeni çalışma, yaygın inanışlara ve önceki araştırmalar zıt sonuçlar açığa çıkardı.

Bilim insanları, uyku kalitesi ve uyumadan önce telefon ya da bilgisayarla ilgili ürün kullanımı arasında bağlantıyı anlayabilmek için yeni bir araştırma yaptı. Aslında bu tür araştırmalar daha önceki dönemlerde de yapılmış ve uyumadan önce telefonla uğraşan bireylerin hem uykuya daha zor daldıkları hem de yorgun olduklarını ortaya çıkarmıştı. Bu tür araştırmalar, dünya genelinde de yaygın inanışlara yol açmıştı. Ancak yeni araştırma, öncekilerle zıt sonuçlar ortaya koydu.

Journal of Sleep isimli dergide yayımlanan yeni bir araştırma, uyku kalitesi ile uyumadan önce ekrana bakmak arasında o kadar da önemli bir bağlantı olmadığını açığa çıkardı. 58 kişiyi EEG cihazına bağlayan ve bu bireylerin telefon gibi ürünlerle ürünlerle vakit geçirirken uyumalarını inceleyen bilim insanları, uyumadan önce telefon kullanmanın uyku kalitesini pek de etkilemediği sonucuna ulaştılar.

Uyku kalitesini artıran katılımcılar bile oldu

Yapılan incelemeler sonucunda, uyumadan önce bir şeyler izleyen bazı kullanıcıların uyku kalitesinin arttığı ortaya çıktı. Bu durum, bugüne kadar yapılan araştırmalarla bağdaşan bir sonuç değildi. Uzmanlar, uyumadan önce telefon ya da farklı bir cihaz kullanmanın değil, bunun ne amaçla kullanıldığının uyku kalitesini etkileyebileceğini düşünüyorlar.

Journal of Sleep'te yayımlanan araştırma sonuçlarının kesinlik içermediğini belirtmek gerekiyor. Zira yapılan çalışmanın yalnızca 58 kişiyi kapsadığını bir kez daha hatırlatalım. Ancak bu demek olmuyor ki araştırma yanlış. Elde edilen yeni bulgular üzerinden çalışmanın kapsamını genişletmeyi planlayan uzmanlar, böylelikle daha sağlıklı sonuçlara ulaşacaklar gibi görünüyor.