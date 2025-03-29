Bilim insanlarının, uyku ve gözlerimiz hakkındaki yeni bulgusu sayesinde uyku anlayışımız kökten değişebilir ve hatta nörolojik hastalıkların teşhisinde bile yeni bir dönem başlayabilir.

Uykuyu genellikle hayata bir mola, hareketsiz bir süreç olarak düşünebilirsiniz ancak uyku sırasında gözlerinizin o kadar da hareketsiz olmadığını söyleyebiliriz.

ETH Zürih'teki bilim insanları, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: Göz bebekleri uyku sırasında sürekli olarak değişiyor ve bu, beynin farklı aktivasyon seviyelerine geçtiğini gösteriyor.

Yapılan son araştırmalar, uykunun düşük uyanıklık seviyesinde geçmediğini ortaya koydu.

Araştırmadaki katılımcıların gözlerini özel bir cihazla açık tutarak gözlem yapan bilim insanları; kimi zaman saniyeler içinde, kimi zaman dakikalar süren dalgalanmalarla azen saniyeler içinde göz bebeklerinin sürekli değiştiğini gördü.

İşte bu durum, derin uykuda bile beynin aktivasyon seviyelerinin değiştiğini ve uykunun tamamen pasif bir süreç olmadığı gerçeğini kanıtlamış oldu.

Göz bebekleri, beyin aktiviteleriyle bağlantılı.

Araştırmacılar ayrıca beynin dış seslere verdiği tepkinin göz bebeğinin o anki büyüklüğüne bağlı olarak değiştiğini keşfetti. Bu da göz bebeği hareketlerinin yalnızca içsel süreçleri değil, çevresel faktörlere verilen tepkileri de yansıttığını gösteriyor.

Beyin sapında bulunan “locus coeruleus” adlı, uyku ve uyku evrelerinin düzenlenmesinden sorumlu küçük bölge, göz bebeği hareketlerindeki rolü üstleniyor olabilir ancak bilim insanları henüz bu konuda kesin karara varmadı.

Söz konusu araştırmanın tıbbi açıdan çok önemli etkileri olabilir.

Bilim insanları, göz bebeği hareketlerinin uykusuzluk, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve hatta Alzheimer gibi hastalıkların teşhisinde kullanılabileceğini düşünüyor. Gelecekte, hastaneler ve uyku kliniklerinde bu yöntem sayesinde uyku bozukluklarının daha iyi değerlendirilebileceği öngörülüyor.

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