Henüz Yeni Oluşan Bir Yıldızın Fotoğrafı Paylaşıldı

James Webb Uzay Teleskobu, bu kez uzayda bir kum saati gibi duran, merkezinde yeni doğan bir yıldıza yer veren yapıyı gözlemledi.

James Webb Uzay Teleskobu, Aralık 2021’de uzaya fırlatıldı ve geçtiğimiz yaz aylarında faaliyetlerine başladı. Evrenin derinliklerini düzenli olarak gözler önüne seren en gelişmiş uzay teleskobunun yeni çektiği kareler bugün paylaşıldı.

James Webb, bu kez ‘L1527’ olarak bilinen ve kum saati şeklindeki materyallerle beslenen bir ‘önyıldız’ gözlemledi. Ortaya bir yıldızın, oluşum sürecinde çevresindeki materyallerden beslendiği anları gösteren bu muhteşem görüntü çıktı:

James Webb’in gözünden L1527

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Yukarıda gördüğümüz fotoğrafta yıldızın alt ve üstünde yer alan yapılar, yıldızın beslendiği materyallerden oluşuyor. Fotoğrafa yakınlaştırdığınızda görebileceğiniz, yapının tam ortasındaki siyah çizgi ise gaz ve tozdan oluşan disk şeklindeki bir yapının yıldızın etrafında dönmesinin sonucu.

L1527 önyıldızı, bugüne kadar keşfedilen en genç yıldızlar arasında bulunuyor. Yıldız, henüz yalnızca 100 bin yaşında. Enerjisiyle Dünya’daki yaşamı mümkün kılan yıldızımız Güneş ise 4,5 milyar yaşında.