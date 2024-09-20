Daha önce pek çok belgesel ve kısa filmin çekiminde kullanılan iPhone telefonlar bu sefer uzun metrajlı bir filmin perde arkasında.

Sinema dünyasında özellikle de uzun metrajlı filmlerde profesyonel kameralar tercih edilse de bu kameralar genellikle büyük ve taşınması zor olabiliyor. Dahası artık telefonların kameralarının geldiği nokta göz önünde bulundurulduğunda birçoğu kısa film ya da belgesellerde kullanılabiliyor. Bugün ortaya çıkan detaya göre ise ilk kez uzun metraj bir filmde ünlü yönetmen Danny Boyle, yeni zombi filmi 28 Years Later çekimleri için bir akıllı telefon kullandı.

WIRED’ın haberine göre film geride bıraktığımız yaz boyunca iPhone 15 Pro Max kullanılarak çekildi. 75 milyon dolarlık bütçesiyle 28 Years Later, bugüne kadar akıllı telefonla çekilmiş en büyük film olma önemine de sahip. Filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor ve film, 2002 yapımı 28 Days Later ve 2007’de vizyona giren 28 Weeks Later'ın uzun zamandır beklenen devamı niteliğinde.

Yönetmenler neden iPhone 15 Pro Max'i tercih etti?

Boyle’a filmde görüntü yönetmeni olarak Anthony Dod Mantle eşlik ediyor. İkili daha önce Slumdog Millionaire ile Oscar kazanmıştı. Şimdi ise daha ilginç bir yola başvurarak böylesine bir filmde iPhone 15 Pro Max kullandılar. Tabii Boyle ve Mantle’ın iPhone 15’i tercih etmelerinin ardında bir teknoloji hikâyesi yatıyor.

İlk film olan 28 Days Later, Canon XL-1 ile çekilen ilk Hollywood filmlerinden biriydi ve bu dijital kamera, o dönem için teknolojinin öncüsü ürünlerden biri olarak kabul ediliyordu. Şimdi ise bu ikili sinema alanında iPhone 15'in uzun metrajlı bir filmde de kullanılabileceğini gözler önüne sermek istiyorlar.

Apple çekimlere ekipmanlarla destek verdi

Apple, yönetmenlerin bu kararına yalnızca iPhone 15 Pro Max'iyle değil, filme teknik destek sağlayarak da destek oldu. Filmin çekimlerinde sayısız ekstra ekipman kullanıldı ki bunları hemen üstteki görselden görebilirsiniz.

28 Days Later, Haziran 2025’te vizyona girecek ve belki de Apple'ın iPhone'lardaki kameralarda yarattığı devrimi beyazperdeye taşıma konusunda önemli bir ev sahipliği yapacak.

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