Valheim'in İlk Büyük Güncellemesinden İlk Görsel Geldi

Son dönemin en popüler oyunları arasında zirvede yer alan Valheim'ın geliştiricisi Iron Gate Studios, oyunun ilk büyük güncellemesinden bir görüntü paylaştı. Ekip, şu an önceliklerinin güncelleme olduğunu ve üzerinde büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Son dönemlerde oyun dünyasında adından en çok söz ettiren oyunlardan biri şüphesiz ki Valheim. Viking temalı bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkan Valheim, ilk günden itibaren büyük bir popülarite yakaladı ve haftalarca Steam'de en çok indirilen oyunlar listesinde zirvede yer almayı başardı.

Oyunun geliştiricisi olan Iron Gate Studios, geçtiğimiz günlerde Steam'de yayınladığı bir yazı ile oyunu indiren ve severek oynayan herkese teşekkürlerini iletti. Oyun, Iron Gate Studios'tan gelen açıklamaya göre yalnızca 6 haftada 6 milyondan fazla satışa ulaşmayı başarmıştı ve geliştirici ekip bu başarıyı sağlayan destekçilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ekip yayınladıkları yazıda ayrıca merakla beklenen güncellemeler hakkında da ufak bilgi paylaşımları yaptı.

Yeni güncellemeden bir görüntü paylaşıldı:

Iron Gate Studios, açıklamasında ilk büyük güncelleme olacak olan Hearth and Home hakkında çok fazla soru aldıklarını belirtti. İlk etapta odak noktalarının hata düzeltmeleri olduğunu ifade eden ekip, artık bu noktada işlerin yolunda gitmeye başladığını ve güncelleme üzerinde daha çok çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Henüz ne zaman karşımıza çıkacağını bilmediğimiz Hearth and Stone güncellemesi, ev yapmak ve yemek yapmak için yeni malzemeler, yeni tarifler ve yöntemler gibi çeşitli yenilikler içerecek. Ancak henüz elimizde çok fazla detay yok. Bu noktada Iron Gate'in güncellemeye dair paylaştığı ilk görsel ise bir kuzgun heykeli gibi görünen bir nesnenin fotoğrafı oldu.

Bu bir dekorasyon ögesi mi, oyunda aktif kullanılabilecek bir nesne mi, nedir tam olarak anlayamamış olsak da, kuzgunun kuzey mitolojilerinde etkili bir temsil olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu görüntüyü en azından ekibin gündemine güncellemeyi aldığına yönelik bir işaret olarak yorumlayabiliriz. Iron Gate, bu fotoğrafın da yer aldığı yazısında sormuş, biz de sizlere soralım. Sizce bu fotoğrafta yer alan şey ne olabilir? Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın.