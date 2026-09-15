Valve, Steam Frame'in Resmî Fiyatını Açıkladı: İşte Tüm Seçenekler, Aksesuarlar ve Fiyatlar!

Valve, Steam Frame'in resmî satış fiyatını duyurdu. Cihaz, Half-Life: Alyx hediyesiyle piyasaya çıkıyor.

Valve, hem bilgisayardan bağımsız hem de PC’ye bağlanarak kullanılabilen yeni sanal gerçeklik başlığı Steam Frame’in fiyatını resmî olarak açıkladı. Hem geleneksel oyunları hem de VR yapımlarını yerel olarak çalıştırabilen cihaz, aynı zamanda PC üzerinden yayın olanağı da sunuyor.

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Daha önce yaşanan küresel bellek krizleri nedeniyle ertelenen cihaz, Steam Controller ve Steam Machine’in ardından Valve’ın yeni donanım ailesini tamamlayan son üye oldu. Üstelik cihazı satın alan herkese Valve’ın efsanevi oyunu Half-Life: Alyx’in kulaklığa özel uyarlanmış sürümü ücretsiz olarak sunulacak.

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Fiyatlandırma ve bekleme listesi sistemi

Steam Frame, iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülüyor. Ürünün başlangıç fiyatları şu şekilde belirlendi:

Steam Frame 256 GB: 1.059 $ / 1.049 € / 889 £

Steam Frame 1 TB: 1.299 $ / 1.279 € / 1.089 £

Valve, ürüne olan yüksek talebi yönetebilmek amacıyla Steam Machine modelinde olduğu gibi bir çekiliş ve bekleme listesi sistemi uygulayacak. Kullanıcılar 17 Eylül’e kadar almak istedikleri modeli seçerek çekilişe katılabilecek. Çekilişi kazanan şanslı kişilere 18 Eylül itibarıyla satın alma hakkı tanınacak ve siparişi tamamlamak için 72 saat süre verilecek. Kazanamayan kullanıcılar ise sırayla bekleme listesine alınacak.

Ergonomi, aksesuarlar ve ek özellikler

Yaklaşık 450 gram ağırlığında olan Steam Frame için Valve, konforu artıracak çeşitli aksesuarlar da sunuyor. Standart kutu içeriğinde şarj cihazı yer almazken, satılan resmî aksesuarlar ve fiyatları şu şekilde:

Ergonomik Aksesuar Kiti (59 $): Ağırlığı daha dengeli dağıtan üst kafa bandı, ışık sızmasını önleyen burun pedi ve "Knuckles" tarzı el kayışlarını içeriyor.

Yedek Parça Kiti (49 $): Yüz contası, kafa yastığı ve ışık engelleyici yedek parçalardan oluşuyor.

Güç Adaptörü / Şarj Cihazı (29 $)

Ayrıca üçüncü taraf ortaklardan Arcturus, başlığın burun köprüsüne takılan ve siyah-beyaz olan varsayılan görüntüyü renkli geçirgenlik moduna dönüştüren Arcturus Vision Camera’yı (149 $) duyurdu. 5K60 10-bit HDR özellikli bu kamera, mekânsal video kaydı yapılmasına da imkan tanıyor.

İlerleyen dönemde ise meraklılarına özel iki kat pil ömrü sağlayan modüler ikinci bir batarya, Valve Index kalitesinde kulak dışı hoparlörler ve lens mesafesi ayarları sunan gelişmiş bir "meraklı kiti" (enthusiast kit) satışa sunulacak.