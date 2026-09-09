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Apple'ın Yeni Nesil Kablosuz Kulaklığı AirPods 5 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Apple gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 5'i görücüye çıkardı.

Apple'ın Yeni Nesil Kablosuz Kulaklığı AirPods 5 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 5'i düzenlediği etkinlikte tanıttı.

Yeni AirPods modeli, önceki neslin tasarım anlayışını korurken ses kalitesi, bağlantı, aktif gürültü engelleme ve sağlık takibi tarafında önemli geliştirmeler sunuyor.

İçerikten Görseller

Apple'ın Yeni Nesil Kablosuz Kulaklığı AirPods 5 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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AirPods 5 tasarımı

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AirPods 5, Apple'ın standart AirPods ailesinde kullandığı kulak içi silikon uçsuz tasarımı sürdürüyor. Yeni model, önceki nesle benzer bir form sunarken kulakta daha rahat kullanım ve daha iyi ses deneyimi için çeşitli iyileştirmeler içeriyor.

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Apple, AirPods 5'i iki farklı versiyonla satışa sunuyor. Kullanıcılar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip modeli veya ANC desteği bulunmayan standart modeli tercih edebiliyor.

Yeni H3 çipi

AirPods 5'in en önemli donanım yeniliklerinden biri yeni H3 çipi oldu. Apple'ın yeni nesil kablosuz ses çipi, kulaklıkların bağlantı performansını ve güç verimliliğini geliştiriyor.

H3 çipi aynı zamanda ses işleme, görüşmeler sırasında ses izolasyonu ve uzamsal ses özelliklerinin daha gelişmiş şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Daha gelişmiş aktif gürültü engelleme ve görüşme deneyimi

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AirPods 5'in ANC destekli versiyonu, önceki nesle göre daha gelişmiş aktif gürültü engelleme teknolojisi sunuyor. Sistem, çevredeki istenmeyen sesleri daha etkili şekilde azaltarak özellikle toplu taşıma, ofis ve kalabalık ortamlarda daha sessiz bir dinleme deneyimi sağlıyor.

AirPods 5, telefon görüşmelerinde ses kalitesini de iyileştiriyor. Yeni mikrofon sistemi ve H3 çipin ses işleme yetenekleri sayesinde ortam gürültüsü azaltılırken kullanıcının sesi karşı tarafa daha net şekilde iletiliyor. Bu geliştirmeler, AirPods 5'i yalnızca müzik dinlemek için değil, günlük görüşmeler için de daha kullanışlı bir kablosuz kulaklık hâline getiriyor.

AirPods 5, Apple'ın uzamsal ses teknolojisini destekliyor. Yeni çip ve geliştirilmiş ses işleme sistemi sayesinde film, dizi ve müziklerde daha geniş ve çevreleyici bir ses deneyimi sunuluyor.

Sağlık takibi için yeni sensör

Apple, AirPods 5'e sağlık takibine yönelik yeni bir sensör de ekliyor. Kulaklık, sensör altyapısını kullanarak kullanıcının bazı sağlık verilerini takip edebiliyor.

Bu özellik, AirPods'un yalnızca bir ses aksesuarı olmaktan çıkarak Apple'ın sağlık ekosisteminin bir parçası hâline gelmesini sağlıyor.

AirPods 5 fiyatı

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Apple airpods

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