Apple Watch Series 12 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Apple, gerçekleştirdiği yeni etkinliğinde yeni akıllı saati Apple Watch Series 12'yi tanıttı.

Apple, düzenlediği etkinlik kapsamında yeni akıllı saati Apple Watch Series 12'yi tanıttı.

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Yeni model, Apple Watch'un tasarım anlayışını korurken performans, sağlık takibi ve pil ömrü tarafında önemli geliştirmeler sunuyor.

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Apple Watch Series 12 tasarımı

Apple Watch Series 12, önceki nesillerin tasarım çizgisini sürdürüyor. Apple, yeni modelde tamamen farklı bir tasarım anlayışına geçmek yerine mevcut formu geliştirmeyi tercih etti.

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Series 12'nin öne çıkan yeniliklerinden biri seramik kasa seçeneği oldu. Beyaz ve koyu gri renk seçenekleriyle sunulan seramik kasa, Apple Watch ailesine premium bir alternatif ekliyor.

Yeni nesil işlemci

Apple Watch Series 12, yeni nesil S serisi işlemciyle geliyor. Yeni çip, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans ve daha verimli bir kullanım sunuyor.

İşlemci tarafındaki yükseltme, uygulamaların açılışından arayüzdeki animasyonlara kadar günlük kullanımın daha akıcı olmasını sağlıyor. Yeni işlemci aynı zamanda Apple Watch'un sağlık ve yapay zekâ tabanlı özelliklerinin daha verimli şekilde çalışmasına katkıda bulunuyor.

Daha gelişmiş kalp atış hızı takibi

Apple Watch Series 12'nin sağlık özellikleri de geliştirildi. Yeni model, kalp atış hızını daha kapsamlı şekilde takip edebiliyor.

Apple'ın sağlık odaklı yaklaşımının bir parçası olan bu özellik sayesinde kullanıcıların kalp atış hızlarına ilişkin daha ayrıntılı verilere ulaşması mümkün oluyor. Toplanan veriler, Apple Watch'un diğer sağlık ve fitness özellikleriyle birlikte değerlendirilebiliyor.

Yeni Readiness özelliği

Apple Watch Series 12 ile birlikte sağlık takibine yönelik yeni özelliklerden biri de Readiness oldu. Bu özellik, kullanıcının günlük durumunu ve fiziksel aktiviteye ne kadar hazır olduğunu değerlendirmeye yardımcı oluyor.

Readiness, Apple Watch tarafından toplanan sağlık ve aktivite verilerini kullanarak kullanıcılara günlük durumları hakkında daha anlamlı bilgiler sunuyor.

Daha uzun pil ömrü

Apple Watch Series 12, pil ömrü konusunda da geliştirmeler sunuyor. Yeni model, önceki nesle kıyasla daha uzun kullanım süresi sağlıyor.

Pil tarafındaki geliştirme, özellikle sağlık takibi ve antrenman özelliklerini gün boyunca aktif olarak kullanan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Apple Watch Series 12 fiyatı

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