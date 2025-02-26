Valve, 6 yıl aranın ardından yeni bir VR gözlüğü ile sektöre giriş yapmak istiyor.

Valve’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni bir kablosuz VR gözlüğü ortaya çıktı. Kod adı Deckard olan VR gözlüğünü şirket 2025’in sonlarında 1200 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürmeyi planlıyor.

Sızıntının kaynağı, Valve’a odaklanan içerik üreticisi Gabe Follower. Birkaç farklı kaynaktan Kod adı Deckard’ın bu fiyatla piyasaya çıkacağını doğruladığını belirten isim ayrıca ürüne özel bazı şirket içi oyunlar veya demoların da pakete dâhil olabileceğini ekledi.

Yeni VR gözlüğü 'Deckard' neler sunacak?

Valve’ın tıpkı Steam Deck’te olduğu gibi SteamOS’un VR’a özel bir versiyonunu kullanacağı ve cihazın PC’ye ihtiyaç duymadan oyun deneyimi sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Kod adı Deckard’ın fiyatı ilk bakışta yüksek görünebilir ancak Valve’ın bu ürünü üst segmentte sınıflandırmayı planladığı ve kullanıcılara en üst düzey deneyimi sunmak istediği söyleniyor.

Valve, VR pazarına ilk kez 2019’da Index ile adım atmıştı. 999 dolarlık fiyatına rağmen büyük bir kitleye ulaşamayan Index, yine de sunduğu üstün performansla dikkat çekmişti.