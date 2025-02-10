Valve'ın yeni politikasına göre oyun içerisinde reklam ile gelir elde etmeyi amaçlayan tüm oyunlar Steam'den kaldırılacak.

Valve, oyuncuları oyun içi reklamlara maruz bırakmaya zorlayan tüm oyunları Steam’den kaldıracak yeni reklam kurallarını yürürlüğe koydu.

Yeni açıklanan bu yeni kurallar, oyun içi aynı firmanın başka oyunlarını içeren tanıtımlara ve ürün yerleştirmeye izin verirken, oyuncuların oyun oynayabilmek için reklam izlemeye veya onlarla etkileşime girmeye mecbur bırakılmasını kesin bir dille yasaklıyor.

Valve oyun içi reklamları yasakladı

Geliştiriciler artık oyunculara reklam izlemeleri karşılığında ödül veremeyecek veya oyun içi reklamları bir gelir modeli olarak kullanamayacak.

Valve, bu tür oyunların Steam’e eklenmeden önce reklam unsurlarının tamamen kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Alternatif olarak geliştiricilere, oyunlarını tek seferlik satın alma modeliyle sunma veya mikro işlemler ve DLC’lerle desteklenen ücretsiz oynanabilir hâle getirme seçeneği öneriliyor.

Yasaklanan bu gelir modeli mobil oyunlarda giderek yaygınlaşmış durumda ve görünüşe göre Valve bu kurallarla bu tür oyunların Steam'e taşınmasının önüne geçmeyi planlıyor.