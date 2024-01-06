Baştan söyleyelim; hayır, satılık köprü ilanlarınızı yorumlarda görmemeyi tercih edeceğiz. Gelin şu talihsiz duruma birlikte bakalım.

“İnsanları bilgilendireyim.” derken alay konusu olma durumunu özellikle de sosyal medyada sık sık görür hâle geldik. İnsanı paylaşım yaptığına pişman eden bu duruma dışarıdan bakınca üzülmekle gülmek arasında kalıyoruz. Hangisini seçersek seçelim bu durum, yıllar önce Kemal Sunal’la gördüğümüz köprü satma sahnesini akıllara getiriyor.

Bu sefer bir vatandaş, vapurla yolculuk ettiği sırada camdan dışarıya bakıyor ve o da ne? 4-5 adet sarı disk, gökyüzünde görünüyor ve asla vapurla aralarındaki mesafe değişmiyor. Bunu hemen kayda alan ve “daha net görünsünler diye” vapurun üst katına çıkmayı düşünen vatandaş, sosyal medyada alay konusu oldu.

Tüm tartışmanın ortasındaki video bu:

Vapurun içindeki spot lambaları cama yansıyınca vatandaşımız da gökyüzünde UFO gördüğünü sanarak hemen kayda almış. Tabii sosyal medya bu gibi durumlarda pek acımıyor. İşte gelen tepkilerden bazıları:

Tabii bunlar haricinde videodaki hanımefendinin, video ortasındaki yazının olduğu tarafta beliren bir ışığı kastettiği de söyleniyor. Açıkçası biz de buna inanmak isterdik fakat 4 adet UFO sayması maalesef bizi de zor durumda bırakıyor.

Keşke vapurun üst katına çıksaymış diyerek sosyal medyanın acımasız dilinden bir an önce kurtulmasını umalım ve satılık köprü ilanlarına karşı DM’yi kapatmasını önerelim.